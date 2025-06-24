Как развивались отношения Украины и НАТО. Инфографика

24 июня в Гааге открылся двухдневный саммит НАТО. По информации Politico, на этот раз альянс не будет проводить встречу Совета НАТО — Украина и в целом не будут концентрироваться на украинской теме, чтобы не раздражать США

НАТО и Киевом начали выстраивать отношения вскоре после обретения Украиной независимости. В 1991 году республика подключилась к созданному тогда Совету североатлантического сотрудничества (ССАС). Этот формат в НАТО организовали для того, чтобы выстраивать отношения с государствами, которые в альянс не входят (в частности, с бывшими советскими республиками — в том числе и с Россией); в 1997-м его преобразовали в Совет евроатлантического партнерства (СЕАП).

В 1994 году альянс запустил программу «Партнерство ради мира» (ПРМ), которая укрепляла военное сотрудничество НАТО с третьими странами и к которой подключилась в том числе и Украина. В ней участвовал ряд государств, которые позднее вступили в альянс (например, Албания, Болгария, Венгрия, страны Балтии и другие), участвуют бывшие советские республики, а также страны с внеблоковым статусом (Австрия, Швейцария). Сотрудничество с Россией и Белоруссией в рамках ПРМ приостановили в 2014 и 2021 годах соответственно.

В 1997 году НАТО и Украина подписали Хартию об особом партнерстве, в которой договорились создать Комиссию НАТО — Украина. Она должна была встречаться не реже двух раз в год, чтобы оценивать, как развиваются отношения Киева с альянсом, и решать, как их развивать дальше. В июле 2023 года, через полтора года после начала полномасштабных боевых действий на Украине, комиссию преобразовали в Совет НАТО — Украина, где стороны заседают «как равноправные участники», работают над тем, чтобы реализовать стремления Киева к членству в альянсе, и принимают совместные решения в кризисных ситуациях. С Россией такой формат действовал с 2002 по 2022 годы — последнее его заседание состоялось в январе 2022 года.

Отношения Киева с альянсом всегда зависели от того, кто приходил к власти на Украине. Так, в 2002 году президент Леонид Кучма подписал указ о вступлении Украины в НАТО. После Оранжевой революции и с началом президентства Виктора Ющенко контакты Киева с альянсом перешли в формат «ускоренного диалога», который предполагает перспективу вступления в альянс. В 2008 году руководство Украины обратилось к Брюсселю с запросом присоединиться к «Плану действий по членству» (ПДЧ) — программе по приему в альянс новых членов и помощи им на этом пути.

Против подключения Киева к ПДЧ выступили Германия и Франция. Вместе с тем в том же 2008 году на саммите в Бухаресте лидеры альянса впервые одобрили стремление к членству Украины и Грузии. «НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО. Сегодня мы пришли к соглашению о том, что эти страны станут членами НАТО», — сказано в документе. В 2009 году альянс и Киев подписали Декларацию о дополнении Хартии 1997 года, в ней они подтвердили решение Бухарестского саммита.

В 2010 году президент Виктор Янукович провозгласил внеблоковый статус Украины, подписав соответствующий закон. Но уже с 2014 года, после силовой смены власти на Украине и присоединения Крыма к России, республика вернулась к евроатлантической перспективе — президент Петр Порошенко закон о внеблоковом статусе отменил. После саммита в Варшаве в 2016 году НАТО приняло Всеобъемлющий пакет помощи (ВПП); на встрече в Мадриде в 2022 году его расширили, а год спустя в Вильнюсе союзники решили преобразовать ВПП в многолетнюю программу помощи Киеву.

Украина параллельно закрепляло свою евроатлантическую перспективу в законодательстве: так, в 2017 году Верховная рада приняла закон, который юридически определил ее вступление в НАТО как приоритет внешней политики, а в 2019 году закрепила стремление в альянс и Евросоюз в своей Конституции. Год спустя, уже при президенте Владимире Зеленском, Киеву предоставили статус партнера НАТО с расширенными возможностями — его дают тем странам в рамках ПРМ, которые активнее других сотрудничают с альянсом; статус открывает стране больше доступа к информации и учениям НАТО.

В сентябре 2022 года Киев подал заявку на ускоренное вступление в альянс. НАТО в своих заявлениях утверждает, что готово принять Украину, называет ее членство в альянсе необратимым. «Мы будем и далее поддерживать ее (Украину. — РБК) на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, в том числе к членству в НАТО. Мы вновь подтверждаем, что будем в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к Североатлантическому союзу, когда государства-члены НАТО придут к согласию, и когда будут соблюдены условия», — сказано в декларации саммита в Вашингтоне 2024 года. При этом гарантий вступления Киеву никто не дает — в марте 2025 года генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе на повестке дня больше не стоит.