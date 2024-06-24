Суд в Москве заочно арестовал экс-главу Минюста Украины
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко и экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця по обвинению в применении запрещенных средств ведения войны, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов.
«Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Стецю Юрию Ярославовичу и Петренко Павлу Дмитриевичу каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — написали там.
Их обвинили по ч. 1 ст. 356 УК (Применение запрещенных средств и методов ведения войны). Максимальное наказание по этой части статьи — 20 лет лишения свободы. Петренко и Стеця объявили в международный розыск в мае.
Петренко занимал пост главы Минюста Украины с февраля 2014 года по август 2019 года. В декабре 2023 года Следственный комитет (СК) заочно предъявил ему обвинения по одному делу с первым вице-премьером Виталием Яремой, который находился в должности с февраля по июнь 2014 года.
По данным ведомства, они «принимали преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик». Из-за этого в 2014—2019 годах были ранены или погибли более 2 тыс. человек, в том числе 56 детей, повреждено более 450 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры, уточнили в СК. В апреле 2014 года Александр Турчинов, который занимал пост и.о. президента Украины, объявил о начале АТО в Донбассе.
Стець был депутатом Верховной рады Украины в 2007 — 2014 годах, а с 2014 по 2015 год занимал пост министра информационной политики Украины.
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