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Путин заявил о желании некоторых стран закрыться от России в ущерб себе

Путин: экономика России останется открытой
Подобные действия некоторых стран показали, что транспортные потоки должны быть диверсифицированы, должна вестись работа по созданию новых маршрутов, подчеркнул президент

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Некоторые страны хотят «закрыться» от России, это показывает важность диверсификации транспортных потоков, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию транспортного комплекса.

«Действия некоторых стран, их желание «закрыться» от России — не Россию закрыть, а именно закрыться от России, — даже в ущерб себе, показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки», — сказал глава государства. Он отметил, что транспортные коридоры необходимо расширять в направлении предсказуемых и ответственных партнеров. Президент добавил, что в новых условиях российская экономика будет открытой. 

Путин также указал, что возросла стратегическая значимость работы по увеличению мощности логистических цепочек и созданию новых маршрутов, организации удобной платежной инфраструктуры в нацвалютах, налаживанию научно-технических связей.

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Фото:Алексей Павлишак / Reuters

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что для разворота внешнеэкономической деятельности к Азии нужно решать вопросы с логистикой. Как пояснил глава ведомства, имеющиеся цепочки подходят под торговлю зерном, нефтепродуктами. При этом, если взять, к примеру, поставки удобрений, возникает более сложная логистика, указал он.

С 8 апреля страны ЕС перестали пропускать грузовики, зарегистрированные в Белоруссии. Ограничения введены в рамках пятого пакета санкций Евросоюза. Мера не распространяется на фуры, которые доставляют фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, цветные металлы и удобрения.

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транспортные потоки диверсификация Владимир Путин
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