СМИ узнали о планах Белого дома создать аналог ВОЗ

Помощники Трампа задумались о создании в Госдепе отдела, который будет реагировать на вспышки инфекционных заболеваний и отчасти выполнять функции ВОЗ. В Агентстве США по международному развитию инициативой не довольны

Фото: Leah Millis / Reuters

Помощники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность создания в Госдепартаменте подразделения, задачей которого станет реагирование на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники и документы в распоряжении издания.

По словам собеседников издания, новое подразделение может возглавить Дебора Биркс, координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу. Газета пишет, что отдел может стать «альтернативным механизмом» для выполнения части работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансирование которой приостановил президент Дональд Трамп.

Инициатива подразумевает, что Госдеп назначит координатора, который будет контролировать готовность к пандемии и реагирование на вспышки заболевания: от распространения вакцин и лекарств по всему миру до разработки протоколов для предотвращения распространения заболеваний.

Предложение обсуждалось на заседании Совета нацбезопасности в четверг, 21 мая, по данным Politico, оно вызвало разногласия между Госдепом и Агентством США по международному развитию (USAID). Инициатива вызвала недовольство представителей USAID, так как создание нового отдела может снизить влияние и финансирование агентства.

Один из представителей USAID заявил изданию, что в Госдепе были разочарованы действиями агентства на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, ранее рабочая группа Белого дома по борьбе с заболеванием критиковала USAID за решение отправить медицинские товары в другие страны в разгар пандемии.

Трамп объявил о приостановке ВОЗ в середине апреля. Это решение он объяснил тем, что организация, по словам американского президента, «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Действия ВОЗ способствовали «дезинформации Китая» о коронавирусе, что, скорее всего, привело к более масштабной вспышке заболевания, чем она могла бы быть, считает он.

По словам американского лидера, объем финансирования США значительно превосходит китайские объемы — $400–500 млн против $40 млн. В середине мая Fox News сообщил, что Трамп решил частично восстановить финансирование ВОЗ, при этом Вашингтон будет платить организации не больше, чем Пекин. Позднее сам президент США дал ВОЗ 30 дней на то, чтобы провести внутренние реформы и доказать независимость от Китая, пригрозив, что в противном случае Вашингтон полностью прекратит ее финансирование.

В Евросоюзе и ООН решение Трампа осудили. Власти Китая заявляют, что в полном объеме и абсолютно прозрачно информировали ВОЗ о распространении инфекции в стране.