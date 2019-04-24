ЦИК переведет систему «Выборы» на «русский Windows»

Что такое цифровые участки Цифровые участки, оснащенные комплексами электронного голосования, откроют на базе действующих участковых избирательных комиссий. Для голосования на них надо будет воспользоваться системой «Мобильный избиратель» и подать заявление на портале госуслуг.

Второе предложение ЦИК — разработать технологии дистанционного электронного голосования. Эксперимент с интернет-голосованием также проведут в сентябре в нескольких округах в столице на выборах в Мосгордуму. Избирателю, пожелавшему голосовать электронным способом, необходимо будет, подтвердив свою личность в любом из центров госуслуг, подать заявление на электронное голосование на портале mos.ru. По результатам эксперимента Центризбирком определит плюсы и минусы данного способа голосовать и заинтересованность в нем избирателей.

У этой идеи также есть ряд спорных моментов, считают в «Голосе». Система голосования находится не на ресурсах избирательной комиссии, а на ресурсах исполнительной власти (mos.ru — портал московской мэрии). Поэтому контроль за тем, насколько честно и правильно работает система, очень затруднен, отмечает Мельконьянц. «Так как система подключена к интернету, есть существенные риски вмешательства в ее работу и искажения результатов. Не зря голосование через интернет практически ни в каких странах не используется, а там, где пытались внедрять, после негативного опыта отказываются от этой идеи», — утверждает эксперт.

Третье предложение ЦИК — вместе с Минкомсвязью создать цифровые сервисы для информирования участников выборов и избирателей через личный кабинет на портале госуслуг. Большинство сервисов должно заработать еще до единого дня голосования.

Что россияне смогут узнать через цифровые сервисы Избиратели смогут выяснить, включены ли они в списки на участках, узнать о ближайших выборах. Также в личном кабинете будет информация о кандидатах, партиях, избирательных комиссиях и результатах выборов и референдумов. В будущем через цифровые сервисы кандидаты и партии смогут проверять готовность документов для выдвижения и регистрации на выборах. При помощи сервисов журналисты смогут аккредитовываться на избирательные участки.

Все для избиркомов

Четвертое предложение — изменение ГАС «Выборы». Систему предполагается перевести на отечественные операционную систему и оборудование. Сейчас техническим сопровождением системы занимается НИИ «Восход», следует из данных на сайте института. Судя по госзакупкам Федерального центра информатизации при ЦИК, в 2014 году «Восход» получил контракт на 48,6 млн руб. для установки на рабочие места «всех уровней» в ГАС «Выборы» операционной системы Windows 7 вместо Windows XP.

По словам Мельконьянца, сейчас ГАС «Выборы» — система, достаточно закрытая для контроля, которая «работает на устаревших технологиях с массой заплаток под постоянно меняющееся законодательство и нововведения». Ее давно уже пора делать более клиентоориентированной и привлечь к разработке новых сервисов тех, кто ими должен пользоваться, — кандидатов, избирателей, наблюдателей и членов комиссий. «В противном случае система может получиться громоздкой, непрозрачной и неудобной, — сказал РБК эксперт. — Модернизация ГАС, создание цифровой платформы, интеграция с другими системами госорганов, обучение персонала — очень дорогое удовольствие, но при грамотном подходе от этого может быть много пользы».

Также планируется создать новую цифровую платформу, которая организует работу избиркомов на основе цифровых данных об избирателях. Цель этого нововведения — актуализировать и сохранить цифровую информацию об избирателях «с учетом данных из информационных систем других госорганов».

Главная цель последнего предложения — составить наконец единый электронный список избирателей, которого пока не существует, объясняет член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев. Информацию об избирателях по закону «Об основных гарантиях избирательных прав» собирают избиркомы. Они получают их от муниципальных властей, а те, в свою очередь, — от загсов, управления по вопросам миграции МВД и других институтов и учреждений. «Сейчас складывается ситуация, когда процесс этот весьма хаотичен и за него никто не отвечает», — уточнил Любарев.

В апреле члены научно-экспертного совета при ЦИК выступили с предложениями по изменению избирательного законодательства. Они предложили допустить самовыдвижение на выборах глав всех регионов, законодательно разрешить муниципальным депутатам ставить подписи за любое число кандидатов и снизить до 1% число подписей избирателей, нужное для регистрации кандидата в одномандатном округе. В Центризбиркоме, однако, уточнили, что сама комиссия не планирует предлагать изменения электоральных законов.

Ранее поправки в избирательное законодательство предложила рабочая группа администрации президента. Они предполагают создание цифровых участков в Москве и снижение муниципального фильтра на губернаторских выборах до 5% во всех регионах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.