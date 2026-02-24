 Перейти к основному контенту
Две трети американцев в опросе назвали Трампа «неуравновешенным»

61% американцев считают, что Трамп стал «неуравновешенным с возрастом», пишет Reuters. Лишь 45% респондентов описали бы его как «обладающего острым умом и способного справляться с вызовами». Белый дом назвал итоги опроса фейком
Примерно две трети американцев считают, что американский президент Дональд Трамп стал «неуравновешенным с возрастом» (61%). Так его описали 89% демократов, 30% республиканцев и 64% независимых избирателей, сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса Ipsos.

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн и охватил 4638 американцев по всей стране.

Большинство американцев считают, что политическое руководство страны в целом слишком старое. Респонденты также «абсолютно возмущены» тем, что консервативный Верховный суд США признал пошлины президента незаконными.

Лишь 45% респондентов заявили, что охарактеризовали бы Трампа как «имеющего острый ум и способного справляться с вызовами», по сравнению с 54% в опросе, проведенном в сентябре 2023 года.

Республиканцы по-прежнему считают президента человеком, обладающим острым умом. 81% из них описали его таким образом в последнем опросе, что почти не изменилось по сравнению с опросом 2023 года. Среди демократов доля видящих президента способным справляться с вызовами упала до 19% с 29%. Среди людей, не идентифицирующих себя ни с одной из политических партий, 36% считают, что Трамп сохраняет остроту ума, по сравнению с 53% в 2023 году.

При этом одобрение работой Трампа выросло на два процентных пункта (до 40%) по сравнению с результатами в начале февраля.

Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что результаты опроса являются примерами «фальшивых и отчаянных нарративов» и что «острота ума Трампа, его беспрецедентная энергия и историческая открытость» отличают его от предшественника на посту, демократа Джо Байдена.

В ноябре 2025 года рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня на протяжении его второго срока. Демократы «с большим энтузиазмом» относятся к перспективам на промежуточных выборах. По данным телеканала CNN, рейтинг одобрения Трампа составляет 37%, что почти соответствует рейтингу в 36% на том же этапе первого срока.

Рейтинг неодобрения составляет 63%, он на один пункт выше предыдущего максимума в 62%, зафиксированного на момент ухода Трампа с должности в январе 2021 года.

