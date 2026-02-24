 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Уиткофф допустил новый раунд переговоров по Украине в течение 10 дней

Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Мирный план по Украине
Уиткофф рассказал, что может встретиться с Умеровым 26 февраля в Женеве, но не исключает и встречи с ним во Флориде. Новый раунд трехсторонних переговоров может состояться в течение 10 дней, заявил спецпосланник Трампа
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта может пройти в течение ближайших 10 дней, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает «Интерфакс-Украина».

«Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я действительно думаю, что [входящий в украинскую делегацию глава СНБО] Рустем [Умеров] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча. Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, [зятем Дональда Трампа] Джаредом [Кушнером] и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — сказал он.

Уиткофф сообщил, что в четверг, 26 февраля, они с Кушнером приедут в Женеву для переговоров с иранской делегацией, однако также могут встретиться там с Умеровым.

Предыдущая трехсторонняя встреча прошла в Женеве 17-18 февраля. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что переговоры могут возобновиться 26 февраля также в Женеве.

Уиткофф добавил, что США «очень верят» в то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут встречу, на которой обсудят вопросы территорий и другие темы, по которым ведется работа. «Это подтверждение вопросов, которые мы обсуждали: процветание, экономический рост и возможности, кредит для украинской системы. Так что встреча покроет это, гарантии безопасности. Но, самое главное, она охватила бы вопрос территорий. И поэтому мы очень верим в это», — пояснил он.

Спецпосланник Трампа выразил надежду, что встреча двух лидеров впоследствии «завершится какой-то трехсторонней». Однако сейчас об этом говорить рано, отметил Уиткофф.

Насколько Женева продвинула мирный процесс и что там делали европейцы
Политика
Михаил Галузин и Владимир Мединский

Глава российской делегации на переговорах в Женеве, помощник президента Владимир Мединский по итогам встреч назвал их тяжелыми, но деловыми. Тогда же он анонсировал новый раунд «в ближайшее время». 20 февраля Зеленский сообщил, что следующая встреча пройдет в течение 7-10 дней в Женеве.

В Кремле говорили, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, «но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне».

В феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Зеленским возможна только в Москве. Президент России пригласил Зеленского в российскую столицу в сентябре прошлого года. Россия пообещала обеспечить безопасность политика.

Зеленский счел, что приглашение российского лидера означает, что на самом деле Кремль не желает этой встречи. В ответ он пригласил Путина в Киев. Зеленский заявлял, что готов встретиться с российским лидером «на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Белоруссии».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Мартынова
Стив Уиткофф Рустем Умеров Джаред Кушнер трехсторонние переговоры
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
