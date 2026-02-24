Уиткофф допустил новый раунд переговоров по Украине в течение 10 дней

Уиткофф рассказал, что может встретиться с Умеровым 26 февраля в Женеве, но не исключает и встречи с ним во Флориде. Новый раунд трехсторонних переговоров может состояться в течение 10 дней, заявил спецпосланник Трампа

Стив Уиткофф (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта может пройти в течение ближайших 10 дней, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает «Интерфакс-Украина».

«Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я действительно думаю, что [входящий в украинскую делегацию глава СНБО] Рустем [Умеров] может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трехсторонняя встреча. Я говорю о трехсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, [зятем Дональда Трампа] Джаредом [Кушнером] и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — сказал он.

Уиткофф сообщил, что в четверг, 26 февраля, они с Кушнером приедут в Женеву для переговоров с иранской делегацией, однако также могут встретиться там с Умеровым.

Предыдущая трехсторонняя встреча прошла в Женеве 17-18 февраля. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что переговоры могут возобновиться 26 февраля также в Женеве.

Уиткофф добавил, что США «очень верят» в то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут встречу, на которой обсудят вопросы территорий и другие темы, по которым ведется работа. «Это подтверждение вопросов, которые мы обсуждали: процветание, экономический рост и возможности, кредит для украинской системы. Так что встреча покроет это, гарантии безопасности. Но, самое главное, она охватила бы вопрос территорий. И поэтому мы очень верим в это», — пояснил он.

Спецпосланник Трампа выразил надежду, что встреча двух лидеров впоследствии «завершится какой-то трехсторонней». Однако сейчас об этом говорить рано, отметил Уиткофф.

Глава российской делегации на переговорах в Женеве, помощник президента Владимир Мединский по итогам встреч назвал их тяжелыми, но деловыми. Тогда же он анонсировал новый раунд «в ближайшее время». 20 февраля Зеленский сообщил, что следующая встреча пройдет в течение 7-10 дней в Женеве.

В Кремле говорили, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, «но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать наработки, которые должны быть предварительно осуществлены на экспертном уровне».

В феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Зеленским возможна только в Москве. Президент России пригласил Зеленского в российскую столицу в сентябре прошлого года. Россия пообещала обеспечить безопасность политика.

Зеленский счел, что приглашение российского лидера означает, что на самом деле Кремль не желает этой встречи. В ответ он пригласил Путина в Киев. Зеленский заявлял, что готов встретиться с российским лидером «на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Белоруссии».