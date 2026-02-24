 Перейти к основному контенту
Торговая война США
Bloomberg назвал победившего Трампа в торговой войне африканского злодея

Торговая война США
Решение Верховного суда сыграло на руку ставшей в глазах Трампа «злодеем» ЮАР, пишет Bloomberg. После признания пошлин незаконными тариф на южноафриканские товары снизился вдвое и без сделки с американскими властями
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Решение Верховного суда США об отмене пошлин фактически снизило тариф на южноафриканские товары вдвое, сообщает Bloomberg. Таким образом, отмечает агентство, представшая «злодеем» в глазах американского президента Дональда Трампа Южно-Африканская Республика (ЮАР) получила выгоду и без торговой сделки с США.

В августе 2025 года Трамп подписал указы об импортных пошлинах в отношении десятков стран. Для ЮАР тогда была установлена ставка в 30%. После этого ряд стран, включая Великобританию, Японию, Филиппины и Южную Корею, заключили с Соединенными Штатами торговые соглашения.

Южноафриканские власти о подобной сделке не объявляли. При этом в январе 2026-го министр торговли, промышленности и конкуренции ЮАР Паркс Тау говорил, что его страна продолжает переговоры с США по поводу снижения американских пошлин на южноафриканские товары.

Новые пошлины на импорт в США вступили в силу
Экономика
Фото:Jfk / Zuma / Global Look Press

С апреля 2025 года администрация Трампа последовательно увеличивала торговые пошлины для зарубежных партнеров. Тогда были повышены тарифы на импорт из 211 стран и территорий: для 86 из них ставки выросли до 11–50%, для остальных была установлена базовая пошлина в размере 10%.

При этом для многих государств были введены более высокие торговые пошлины. Например, для Китая они тогда составляли 145%. После торгового соглашения Трамп снизил пошлину. По его словам, такие меры были необходимы, поскольку США «подвергались разграблению, насилию и расхищению близкими и далекими нациями, как друзьями, так и врагами».

20 февраля Верховный суд США признал незаконными масштабные импортные пошлины, введенные Трампом. Суд постановил, что президент превысил полномочия, применив этот закон о чрезвычайных ситуациях для введения тарифов.

Сам республиканец назвал решение Верховного суда США по пошлинам «позором» и предупредил, что у него есть запасной план. Позднее Трамп заявил, что принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира. Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что ставка пошлин на первом этапе составит 10% и будет применяться ко всем странам в течение 150 дней. Новые тарифы вступили в силу 24 февраля.

