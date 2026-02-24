Украинские генералы хотят быстрого достижения мира с Россией из-за серьезных потерь в армии, заявил Борис Джонсон

Борис Джонсон (Фото: Phil Lewis / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Военное командование на Украине стремится поскорее завершить боевые действия из-за серьезных потерь ВСУ, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES). Его слова приводит украинский «24 Канал».

«Украинские генералы, естественно, хотят завершить войну быстрее, потому что потери огромны», — сказал он.

Вместе с этим Джонсон утверждает, что «не верит в переговоры» по украинскому урегулированию. По его словам, «все выглядит слишком отвлеченно и непонятно».

Вооруженные силы Украины с начала военной операции в 2022 году потеряли более 1,5 млн человек, заявил ранее первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, только в прошлом году потери составили свыше 520 тыс. солдат. Российская армия с начала военной операции потеряла погибшими 5937 человек, сообщал в сентябре 2022 года тогдашний министр Сергей Шойгу.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC год назад утверждал, что ВСУ потеряли 46 тыс. военных убитыми. Еще 380 тыс. солдат, по его словам, были ранены.

Кроме того, офис генпрокурора Украины сообщал о рекордных количествах дезертирств из армии. Только в октябре прошлого года ВСУ самовольно покинули более 21 тыс. военных. Украинские командиры говорили Berliner Zeitung, что основными причинами дезертирства служат истощение военных, недостаточная подготовка, разочарование, неясные сроки службы, низкая зарплата, неэффективная экономика, коррупция, слабое военное руководство или потеря доверия к командованию.

В январе Зеленский в очередной раз продлил военное положение и мобилизацию в стране до 4 мая. При этом он допустил, что мобилизацию на Украине могут отменить или проводить частично. Однако, по его словам, это будет сделано после подписания мирного соглашения.

Тогда же российский лидер Владимир Путин заявил, что «мир не наступает сам — его строят каждый день», и назвал игнорирование интересов России и создание угрозы безопасности страны причинами конфликта на Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия продолжит добиваться своих целей на Украине.

Следующий раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта между Москвой, Киевом и Вашингтоном может состояться уже в конце февраля, заявили в Киеве. В Кремле данные о сроках следующих контактов делегаций пока не подтвердили. Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Женеве 26 февраля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.