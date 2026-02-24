Какие обещания Киев получил на очередной встрече «коалиции желающих»

Страны ЕС пообещали выделить Киеву часть кредита на €90 млрд в ближайшее время, несмотря на противодействие Венгрии. Какую еще помощь союзникам Украины удалось согласовать к 24 февраля — в материале РБК

Фото: Reuters

24 февраля в Киеве прошло заседание «коалиции желающих», приуроченное к четвертой годовщине начала военных действий на Украине. В украинскую столицу лично прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, а также лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Хорватии, Норвегии и Швеции. Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц подключились к консультациям по видеосвязи.

Как отмечает Euronews, коллективный приезд европейцев в Киев играет крайне важное значение для самого ЕС — в свете того, что Венгрия поставила под сомнение единство Европы в вопросе поддержки Украины. Накануне блоку не удалось согласовать 20-й пакет санкций против России из-за сопротивления Будапешта. «Это не то послание, которое мы хотели транслировать», — заявила по итогам заседания глав МИД стран ЕС 23 февраля глава евродипломатии Кая Каллас.

Как Венгрия противодействует поддержке Украины

24 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в соцсети X. «Венгрия с самого начала выступала за мир. И тем не менее сегодня, в годовщину, президент Зеленский угрожает Венгрии и оказывает на нее давление, потому что мы отказываемся быть втянутыми в войну, отказываемся отправлять деньги Украине и не отказываемся от доступной российской энергии», — написал, в частности, Орбан.

Еще 20 февраля Будапешт заблокировал предоставление Киеву кредита ЕС в размере €90 млрд. Блок согласовал этот заем в декабре в качестве альтернативного способа финансирования Украины, поскольку договориться об использовании с этой целью замороженных российских активов не удалось. Как пояснил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, блокировка останется в силе до тех пор, пока Киев не перестанет препятствовать транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба». Комментируя решение заблокировать 20-й пакет санкций против России, Сийярто также указал на «шантаж» со стороны Украины, предпринимаемый с целью «поставить под угрозу безопасность венгерской энергетической отрасли и безопасность Венгрии в целом».

27 января стало известно, что российская нефть перестала поступать в Венгрию по трубопроводу «Дружба». В этот же день украинская компания «Нафтогаз» сообщила о пожаре на своем объекте критической инфраструктуры во Львовской области. Венгрия начала поставлять нефть на свои заводы морским путем — через Хорватию (по трубопроводу «Адрия»). Сийярто при этом заявил, что Украина отказывается возобновить транзит по политическим причинам. В Кремле заявляли, что Украина занимается энергетическим шантажом по отношению к Венгрии. В середине февраля Министерство экономики Словакии также подтвердило, что прокачка российской нефти в страну по «Дружбе» приостановлена. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что украинская сторона проинформировала о повреждении одного из объектов, при этом он добавил, что «тяжелое положение Украины не дает украинскому президенту права на такие несерьезные и враждебные выпады против Словакии». В ответ 23 февраля Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину. Венгрия, в свою очередь, остановила 18 февраля поставки дизельного топлива Украине. Премьер-министр Орбан заявил, что Будапешт вслед за Братиславой рассматривает вопрос о прекращении поставок электричества на Украину. На встрече в Киеве глава Евросовета Антониу Кошта и Зеленский договорились, что Украина в ближайшие дни проведет оценку, сколько времени потребуется на ремонт трубопровода «Дружба».

Словакия поддержала позицию Венгрии на заседании 23 февраля. Причем словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар заявил в кулуарах встречи, что относительно 20-го пакета сомнения выражают еще несколько стран — «прежде всего те, которые имеют морские порты». Кроме того, он отметил, что в понимании Словакии принятие дальнейших санкций против России во время мирных переговоров может прервать их.

Вопреки позиции Венгрии и Словакии, в выпущенном 24 февраля совместном заявлении Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента говорится о том, что блок продолжит оказывать всестороннюю поддержку Украине и в ближайшее время выплатит Киеву часть из обещанного кредита. «В дополнение к почти €200 млрд помощи, предоставленным с 2022 года, европейские лидеры согласились выделить Украине €90 млрд в 2026–2027 годах, чтобы помочь ей удовлетворить свои неотложные бюджетные и оборонные потребности и оставаться сильной в условиях российских атак. €60 млрд из этого пакета помощи будут потрачены на военные нужды (программа «Дикобраз»). Первый платеж будет произведен как можно скорее», — отмечается в заявлении.

Под программой «Дикобраз» подразумевается ряд инициатив ЕС в области обороны; к ним блок намерен подключить Украину. Название проекта — отсылка к заявлению, которое Урсула фон дер Ляйен сделала во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в августе 2025-го. Тогда глава ЕК сказала, что Евросоюз намерен превратить Украину в «стального дикобраза» — страну с мощной системой обороны и развитой военной промышленностью путем продолжения поставок военной помощи и расширения производства беспилотников. Москва неоднократно осуждала поставки западных вооружений Киеву, поясняя, что это только затягивает конфликт.

В Киеве фон дер Ляйен анонсировала новый пакет помощи, ориентированный на восстановление энергетической системы Украины; блок намерен выделить на эти цели €100 млн. В этот же день Европарламент принял на специальной сессии символическую резолюцию в поддержку Украины — 437 евродепутатов проголосовали «за», 82 «против» и 70 воздержались. В обращении к европарламентариям, транслировавшемся на заседании, Зеленский вновь отметил, что кредит на €90 млрд должен быть выделен. Кроме того, он заявил, что Украине необходима «четкая дата» вступления в ЕС.

В одной из версий предложенного ранее США мирного плана содержится пункт о гарантированном присоединении Украины к ЕС уже в 2027 году; такое развитие событий подается как альтернатива ее вступлению в НАТО, к чему на данный момент не готовы сами страны — члены альянса. Однако против ускоренного вступления Украины в ЕС последовательно выступает Венгрия. На неформальной встрече европейских министров по делам ЕС, которая состоялась во Львове 11–12 декабря 2025 года, было принято решение начать новые технические переговоры с Киевом, чтобы обойти несогласие Будапешта. При этом еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос отказывалась в конце января называть конкретные сроки вступления Украины в ЕС.

Что для Киева подготовила «коалиция желающих»

На встрече «коалиции желающих» в Киеве Макрон заявил, что «очень скептически» относится к перспективе установления краткосрочного мира, поскольку «российская сторона не желает мирного урегулирования». Отдельно французский лидер призвал усилить поддержку Украины, в том числе предоставить ей в кратчайшие сроки обещанный кредит, а также ввести новые санкции против России. Что касается гарантий безопасности, над которыми работает «коалиция», то Макрон отметил: они «находятся на стадии завершения». При этом французский лидер призвал других членов коалиции «снять оставшиеся оговорки», чтобы согласовать все детали «в конкретные сроки».

«Коалиция желающих» — объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые разрабатывают гарантии безопасности для Украины на случай достижения перемирия. Инициаторами этого формата в конце 2024 года выступили Макрон и Стармер. Они же первыми выдвинули идею отправки европейского контингента на Украину для контроля за режимом прекращения огня. В сентябре прошлого года французский лидер сообщал, что 26 стран заявили о готовности отправить войска на Украину или выделить средства для поддержки этой миссии и обеспечения безопасности страны на море и в небе. При этом главным препятствием для европейцев, помимо категорического несогласия России, оставалась неготовность американцев представить техническую и логистическую поддержку в этом вопросе. По итогам январского заседания «коалиции желающих» в Париже Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерении развернуть так называемые многонациональные силы на Украине после окончания конфликта. Документ зафиксировал параметры возможного присутствия иностранных сил в республике (речь идет о создании военных баз, защите воздушного и морского пространства страны и системе взаимодействия многонационального контингента с ВСУ). Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае появления иностранных военных на Украине в ходе боевых действий такой контингент станет законной целью для поражения. Размещение на Украине военнослужащих или военных объектов стран Запада Москва будет считать иностранной интервенцией, заявил МИД России.

Накануне заседания «коалиции желающих» в Киеве Минобороны Великобритании выпустило заявление, в котором сообщило о начале работы в Лондоне штаба многонациональных сил для Украины численностью 70 человек. «Подготовка к развертыванию британских войск поддерживается финансированием в размере £200 млн ($269,7 млн) со стороны правительства», — отметило ведомство.

Кроме того, власти Британии объявили о новом пакете помощи для Киева. В его рамках Лондон планирует выделить £20 млн ($26,9 млн) на «восстановление энергосетей и обеспечение дополнительных генерирующих мощностей», а также £5,7 млн ($7,7 млн) на гуманитарную поддержку прифронтовых территорий. Кроме того, британцы планируют продолжить обучение украинских медиков и пилотов. «Все мы хотим справедливого и длительного мира на Украине, однако на пути этому стоит Владимир Путин», — заявил Стармер перед заседанием «коалиции желающих», отметив, что именно поэтому необходимо «удваивать поддержку Украины».

На встрече контактной группы по Украине (формат «Рамштайн») 12 февраля министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал пакет военной помощи для Киева объемом £540 млн. Он пояснил, что треть суммы предназначена для закупки американских ракет-перехватчиков, что ознаменовало присоединение Лондона к механизму PURL («Список приоритетных потребностей Украины») — программе европейских закупок американского оружия для Киева, вступившей в действие после отказа администрации США продолжать военные поставки Украине. Всего участники контактной группы предоставили Киеву военную помощь на $35 млрд и договорились выделить на нее еще $3 млрд.

Мерц заявил перед заседанием коалиции, что необходимо усилить давление на Россию, подчеркнув, что поддержка Германии «непоколебима». При этом после встречи в формате «Рамштайн» министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин сможет поставить Киеву пять дополнительных ракет-перехватчиков Patriot PAC-3, если другие страны-партнеры пожертвуют в общей сложности 30 единиц PAC-3.

Перед заседанием «коалиции желающих» Зеленский сообщил, что 22 февраля на Украину прибыла новая партия ракет РАС-2 и РАС-3 для систем ПВО Patriot. По его словам, это только часть пакета, недавно профинансированного союзниками, и вскоре ожидается еще одна поставка. Ранее украинский лидер говорил, что Киеву не хватает ракет для Patriot и поэтому ему приходится лично «выбивать» каждую партию ракет у стран Европы и США.

По итогам заседания Макрон и Стармер на правах сопредседателей «коалиции желающих» выпустили совместное заявление. В нем они подчеркнули, что приветствуют продолжающиеся усилия США по мирным переговорам, но добавили, что в них «необходимо вовлекать все заинтересованные стороны, поскольку на карту поставлены их интересы». Кроме того, лидеры Франции и Британии призвали Россию «к содержательному участию в дискуссиях и согласию на полное, безоговорочное прекращение огня».