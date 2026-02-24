Зеленский объявил о прибытии на Украину пакета с ракетами для ПВО Patriot

Украина на днях получила новую поставку с ракетами для комплекса Patriot, заявил Зеленский. Предыдущий пакет помощи прибыл в середине января. Ранее FT писала, что ВСУ все равно не хватает снарядов для ПВО и им нечем сбивать цели

Фото: VanderWolf Images / Shutterstock

Два дня назад на Украину прибыл большой пакет ракет для систем ПВО, заявил президент Владимир Зеленский на заседании «Коалиции решительных» в Киеве. Его слова приводит издание «Новини.LIVE».

В частности, в пакет входят ракеты РАС-2 и РАС-3 для системы Patriot, сказал он. Украинский лидер пояснил, что это только часть пакета, недавно профинансированного партнерами, и вскоре ожидается еще одна поставка.

Последний раз Зеленский сообщал о получении нового пакета ракет для ПВО 16 января. Уже 24-го числа он объявил о договоренности с США по поставкам ракет РАС-3 для Patriot. Ранее он говорил, что Киеву не хватает ракет для американских систем ПВО Patriot, а также для европейских комплексов. По его словам, приходится лично «выбивать» каждую партию ракет из стран Европы и США.

Кроме того, Швеция и Дания совместно закупят и поставят Украине системы противовоздушной обороны на сумму 2,6 млрд шведских крон ($290 млн), писал Reuters.

Financial Times ранее писала, что в январе дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot у украинских Воздушных сил достиг момента, когда пусковые установки были пустыми и силы ПВО не могли отражать атаки. По словам замглавы офиса президента Украины, полковника ВСУ Павла Палисы, при попытке отражения «большого удара» Украина выпустила 25 ракет РАС-3, используемых ЗРК Patriot. Это почти половина от того количества, которое США могут производить в месяц, — 55.

Зеленский рассказывал, что в начале конфликта на всей Украине находилось 25 зенитных ракетных комплексов С-300. Для сравнения — в 1990-е только в Киеве было 250 таких же систем, пояснил он.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву, заявляя, что это только усугубит и затянет конфликт.