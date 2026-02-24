Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва
Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе эвакуировали из его официальной резиденции в Канберре из-за угрозы взрыва, сообщил News.com.au.
Австралийский ABC уточняет, что была проведена масштабная полицейская операция, глава правительства находился в другом месте несколько часов. В итоге ничего подозрительного в его резиденции не нашли.
Материал дополняется
