Политика⁠,
0

Глава Башкирии назвал порядочной арестованную главу минкультуры региона

Хабиров назвал порядочной арестованную главу минкультуры Башкирии Шафикову
За годы работы Амина Шафикова проделала огромную работу, заявил Радий Хабиров. Он сказал, что не понимает, почему ее отправили в СИЗО. Ранее министра обвинили в растрате и получении взятки
Амина Шафикова
Амина Шафикова (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «очень порядочным человеком и очень эффективным министром» главу минкультуры республики Амину Шафикову, которую обвинили в растрате и получении взятки в особо крупном размере. Такое заявление он сделал в ходе оперативного совещания правительства 24 февраля, передал «РБК-Уфа».

«Она работает с 2012 года, 14 лет работы. Это период расцвета нашей культуры — институтов, учреждений. Этот огромный труд был сделан ею. Конечно, это очень тяжелая, непонятная мне ситуация. Не очень понимаю, зачем такие строгие меры в отношении женщины, матери, у которой несовершеннолетний ребенок, — зачем меру пресечения в виде ареста избирать? Я не понимаю, отказываюсь понимать», — сказал Хабиров.

Он добавил, что его мнение о Шафиковой не поменялось. Также глава региона выразил готовность «лично подписаться» под поручительством в ее пользу.

В Башкирии задержали министра культуры республики Амину Шафикову
Политика
Амина Шафикова

О задержании Амины Шафиковой стало известно 18 февраля. Источники «РБК-Уфа» говорили, что уголовное дело против нее связано с госзакупками подведомственных минкульту учреждений. На следующий день министра арестовали до 17 апреля.

Шафикова — народная артистка Республики Башкортостан, а также профессор Уфимской государственной академии искусств. Она возглавила республиканское министерство культуры в 2012 году.

В январе 2026 года в Уфе задержали Госоркестра Башкирии и Башгосфилармонии Артура Назиуллина и Алмаза Саетова. Их обвинили в хищении средств из бюджета при организации культурных мероприятий.

Весной 2025 года в республике был задержан директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин. Его заподозрили в растрате с директором АНОК «Дирекция культурных программ РБ» Гульнарой Юриной, которую задержали несколькими месяцами позже.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

