Глава Башкирии назвал порядочной арестованную главу минкультуры региона

За годы работы Амина Шафикова проделала огромную работу, заявил Радий Хабиров. Он сказал, что не понимает, почему ее отправили в СИЗО. Ранее министра обвинили в растрате и получении взятки

Амина Шафикова (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «очень порядочным человеком и очень эффективным министром» главу минкультуры республики Амину Шафикову, которую обвинили в растрате и получении взятки в особо крупном размере. Такое заявление он сделал в ходе оперативного совещания правительства 24 февраля, передал «РБК-Уфа».

«Она работает с 2012 года, 14 лет работы. Это период расцвета нашей культуры — институтов, учреждений. Этот огромный труд был сделан ею. Конечно, это очень тяжелая, непонятная мне ситуация. Не очень понимаю, зачем такие строгие меры в отношении женщины, матери, у которой несовершеннолетний ребенок, — зачем меру пресечения в виде ареста избирать? Я не понимаю, отказываюсь понимать», — сказал Хабиров.

Он добавил, что его мнение о Шафиковой не поменялось. Также глава региона выразил готовность «лично подписаться» под поручительством в ее пользу.

О задержании Амины Шафиковой стало известно 18 февраля. Источники «РБК-Уфа» говорили, что уголовное дело против нее связано с госзакупками подведомственных минкульту учреждений. На следующий день министра арестовали до 17 апреля.

Шафикова — народная артистка Республики Башкортостан, а также профессор Уфимской государственной академии искусств. Она возглавила республиканское министерство культуры в 2012 году.

В январе 2026 года в Уфе задержали Госоркестра Башкирии и Башгосфилармонии Артура Назиуллина и Алмаза Саетова. Их обвинили в хищении средств из бюджета при организации культурных мероприятий.

Весной 2025 года в республике был задержан директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин. Его заподозрили в растрате с директором АНОК «Дирекция культурных программ РБ» Гульнарой Юриной, которую задержали несколькими месяцами позже.