Российские военные заняли село в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Риздянка в Запорожской области.
Село находится на берегу реки Соленая к западу от железной дороги, связывающей Пологи и Покровское.
Материал дополняется
