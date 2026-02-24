 Перейти к основному контенту
Российские военные заняли село в Запорожской области

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / Global Look Press

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Риздянка в Запорожской области.

Село находится на берегу реки Соленая к западу от железной дороги, связывающей Пологи и Покровское.

Материал дополняется

Авторы
Артем Филипенок Артем Филипенок
