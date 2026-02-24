МВД объявило в розыск редактора «Медиазоны» Трещанина
Редактор «Медиазоны» (внесена Минюстом в реестр иноагентов) Дмитрий Трещанин (также в реестре иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.
«Разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.
Трещанин в X прокомментировал информацию о розыске фразой «доброе утро».
Журналист был признан иностранным агентом в ноябре 2024 года. Тогда Трещанин заявил, что не собирается маркировать свои публикации и для него «ничего не изменится».
В апреле и октябре 2025 года Ленинский райсуд Санкт-Петербурга дважды оштрафовал Трещанина за отсутствие маркировки иностранного агента.
В марте 2025 года МВД объявило в розыск главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В конце 2024-го против него возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК России). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.
Материал дополняется
