Зеленский показал свой бункер в Киеве

Украинский президент Владимир Зеленский выложил видеообращение, на котором виден его бункер на Банковой улице в Киеве, сообщает украинский 24-й канал.

На ролике также видны таблички «Офис президента Украины» и «Руководство кабинета министров», размещенные внутри бункера.

«Многое делалось именно здесь. Мы никогда раньше не показывали этот объект», — рассказал Зеленский, говоря о начале боевых действий в феврале 2022 года. На ролике также виден кабинет Зеленского, где он проводил телефонные переговоры с другими лидерами в начале конфликта.

Материал дополняется