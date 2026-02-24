Европу предупредили о провале в обороне без технологий США

Резкий отказ Европы от американских технологий грозит региону провалом в области безопасности и обороны, пишет FT. Европейские армии почти полностью работают за счет американского софта, рассказали военные

Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Высокопоставленные европейские военные выразили обеспокоенность планами политиков ЕС разорвать связи с американскими IT-компаниями, указав на риски для безопасности из-за «технологического суверенитета». Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным источника издания, европейские вооруженные силы опираются на технологии США для связи, разведки, хранения данных, а также на американские спутники и системы командования, поэтому отказ от них «нереален и бесполезен», а также может подорвать безопасность в регионе. «Большинство наших европейских платформ зависит от американских серверов, поэтому трудно представить, что в краткосрочной перспективе что-то изменится. Это просто невозможно», — заявил один из собеседников газеты.

Дискуссия активизировалась после заявлений президента США Дональда Трампа о трансатлантической безопасности и угроз вторгнуться в Гренландию, что подтолкнуло ряд европейских столиц к призывам быстрее развивать собственные оборонные и технологические возможности. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе необходимо ускорить развитие обороны и технологий, включая ИИ и облачные вычисления, чтобы стать более независимой. Еврокомиссия также начала готовить пакет мер по снижению зависимости от американских облачных провайдеров.

FT отмечает, что армии Германии и Великобритании ранее уже заключили контракты с Google и Palantir Technologies, а флот ряда стран НАТО зависит от системы Aegis компании Lockheed Martin. По мнению военных, отказ от американских технологий в краткосрочной перспективе нереален и может ослабить обороноспособность Европы. «Если вы купили Aegis, вы вошли в систему зависимости. Когда США говорят об обновлении системы, вы должны следовать этому», — отметил аналитик Фрэнсис Туса.

Бывший маршал авиации Великобритании Эндрю Тернер, в свою очередь, заявил, что «боевой самолет в Европе, независимый от Америки в цифровом плане, почти немыслим», поскольку в каждом используются американские системы связи или идентификации.

Европейский парламент 22 января принял резолюцию о «технологическом суверенитете». Она призывает отдавать предпочтение европейским продуктам в государственных закупках и предлагает разработать законодательство для поддержки локальных поставщиков облачных услуг, писал The Wall Street Journal. При этом Европе потребуется от пяти до десяти лет для перевооружения и воссоздания уникальных военных возможностей, которые в настоящее время обеспечивают США, говорится в статье The Economist.

В ответ администрация Трампа пригрозила принять меры против европейских стран, если ЕС будет отдавать предпочтение отечественным, а не американским компаниям в стремлении к перевооружению континента.

В феврале еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна взять ответственность за собственную оборону и создать европейский оборонительный союз. Он добавил, что ЕС должен заменить своими инструментами американские, в том числе связанные со сбором данных космической разведкой и с дозаправкой самолетов в воздухе.