Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

Лондон сформировал штаб с бюджетом 200 млн фунтов и численностью 70 человек в рамках создания многонациональных сил для отправки их на Украину. Москва категорически против появления там контингента стран Запада

Великобритания в рамках создания многонациональных сил для отправки их на Украину сформировала штаб численностью в 70 человек. Заявление об этом размещено на сайте британского правительства.

Бюджет штаба составил 200 млн фунтов ($269,7 млн). Деньги выделены из бюджета правительства Великобритании.

О выделении 200 млн фунтов стерлингов на подготовку к возможному размещению войск на Украине британское Минобороны сообщило еще в январе. Тогда в заявлении ведомства говорилось, что деньги направят на оснащение: модернизацию транспортных средств, систем связи, закупку новых средств защиты от беспилотников и дополнительного оборудования для защиты войск, а также в целом подготовку к развертыванию.

«Финансирование позволит британским войскам обеспечить будущее Украины и укрепить долгосрочные гарантии безопасности в соответствии с декларацией о намерениях, подписанной <...> в Париже лидерами Великобритании, Франции и Украины, которая подтвердила, что британские и французские войска будут развернуты в Украине в случае заключения мирного соглашения», — отмечалось в заявлении британского Минобороны.

Правительство Великобритании работает вместе с союзниками в рамках называемой «коалиции желающих» над возможностью отправки войск на Украину для участия в миротворческой миссии. Координирующую роль в объединении играют Франция и Великобритания. Создание коалиции провозгласил британский премьер-министр Кир Стармер в начале марта 2025 года.

Лондон и Париж, в частности, собираются создавать на Украине «военные хабы», обучать ВСУ и строить защищенные объекты.

В ноябре Guardian со ссылкой на источники сообщила, что армия Великобритании готова к участию в миротворческих операциях на Украине после окончания военного конфликта с Россией «или в других местах совместно с союзниками» и будет использовать весь спектр военных возможностей.

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили подтверждал желание отправить на Украину британские войска. Бывший премьер страны Борис Джонсон не раз призывал сделать это: по его мнению, британский контингент должен быть переброшен на Украину немедленно.

Президент России Владимир Путин говорил, что риск размещения иностранного контингента на территории Украины был одной из причин военного конфликта. Он предупреждал, что в случае появления иностранных военных на Украине в ходе боевых действий такой контингент станет законной целью для поражения. Размещение на Украине военнослужащих или военных объектов стран Запада Москва будет считать иностранной интервенцией, заявлял МИД.