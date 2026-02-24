Страны ЕС пригрозили судом из-за объема полномочий Европарламента

Комитет постпредов считает, что депутаты Европарламента получают все больше возможностей для влияния на международные соглашения, а ЕК не одинаково опирается на Евросовет и Европарламент в законотворчестве вопреки обещаниям

Фото: Leon Neal / Getty Images

Несколько европейских стран пригрозили подать в суд на Европарламент из-за объема полномочий, полученных им по соглашению с Еврокомиссией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутреннее письмо.

Документ датирован 19 февраля. Как отмечает Politico, он еще не до конца согласован, предполагается, что коалиция стран одобрит его 25 февраля.

В письме страны — инициаторы иска критикуют соглашение Европарламента и Еврокомиссии, заключенное в сентябре 2025 года. В соответствии с ним законодательный орган обрел большее влияние на процесс принятия решений.

«21 октября 2024 года было опубликовано Совместное заявление председателей Европейского парламента и Европейской комиссии о пересмотре Рамочного соглашения 2010 года, в котором изложен ряд политических принципов для укрепления сотрудничества между двумя институтами и обеспечения большей прозрачности», — говорится в письме.

С тех пор вопрос о пересмотре этого соглашения, а также о его потенциальных последствиях «для институционального баланса, закрепленного в договорах», неоднократно поднимался в Евросовете на различных уровнях, подчеркивается в нем.

Далее в письме вновь упомянуто сентябрьское соглашение Еврокомиссии и Европарламента, которым было пересмотрено Рамочное соглашение 2010-го. Обсуждение документа Комитетом постоянных представителей стран ЕС продолжалось в диалоге с Еврокомиссией в конце прошлого года, но первый продолжал разделять опасения из-за «необходимости соблюдения институционального баланса, закрепленного в договорах».

В частности, опасения вызвало соблюдение двух статей Договора о функционировании Европейского союза:

ст. 122 о полномочиях в условиях чрезвычайных ситуаций;

ст. 225 о действиях ЕК в ответ на запросы Европарламента о внесении законодательных инициатив.

Евросовет и Европарламент вместе прорабатывают законы, которые затем представляет Еврокомиссия, поясняет Politico. При этом Европарламент часто рассматривается как младший партнер. На протяжении многих лет он стремился расширить свое влияние на законодательный процесс, заключая сделки с Еврокомиссией и защищая свою роль в суде всякий раз, когда считал, что его несправедливо отстраняют от работы, пишет газета.

В конечном итоге Комитет постоянных представителей поручил рабочей группе продолжать обсуждения этой темы на техническом уровне. К февралю 2026-го в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европарламента Роберте Метсоле он вновь отметил, что проблемы в пересмотренном Рамочном соглашении не решены.

Недовольство по-прежнему вызывает обещание Еврокомиссии обеспечить «равное обращение» с Евросоветом и Европарламентом в рамках законодательного процесса. «Это не так, что ясно демонстрируют» учредительные договоры ЕС, которые наделяют Евросовет большей властью, чем Европарламент, говорится в письме.

Другой проблемой комитет считает тот факт, что депутаты Европарламента получают все больше возможностей для влияния на международные соглашения, такие, как сделка с МЕРКОСУР, одобрение которой парламент ЕС отложил, несмотря на договоренность представителей исполнительной власти.

Если Европарламент и Еврокомиссия не внесут поправки в «проблемные» разделы соглашения, «Совет оставляет за собой право предпринять любые соответствующие действия для защиты своих прерогатив, в том числе путем передачи дела в суд», говорится в полученном Politico документе. Издание поясняет, что речь идет о Суде Европейского союза, высшей судебной инстанции объединения.