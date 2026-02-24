 Перейти к основному контенту
Задержанного по делу Эпштейна экс-посла в США отпустили под залог

Бывшего посла Великобритании в США Мандельсона отпустили под залог
72-летнего Мандельсона задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением в рамках дела Эпштейна

Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона отпустили из-под стражи, сообщают The Sun и Sky News.

Мандельсон был освобожден под залог и вернулся домой в 2 часа ночи после девяти часов под стражей.

72-летнего экс-посла задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением в рамках дела Джеффри Эпштейна — всего через несколько дней после того, как был задержан и допрошен бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

The Telegraph рассказал, как Эпштейн прятал свои файлы в секретных местах
Общество
Джеффри Эпштейн

Мандельсона уволили с должности посла в сентябре после публикации файлов финансиста Джеффри Эпштейна, в которых фигурировал экс-посол. В начале февраля полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона, после того как правительство передало ведомству переписку между бывшим послом и Эпштейном.

Публикация «файлов Эпштейна» Минюста США в январе показала, что в 2009–2010 годах Мандельсон, будучи министром по делам бизнеса Великобритании и де-факто заместителем премьер-министра, передавал Эпштейну данные о финансовой помощи ЕС еврозоне и планах британского правительства по продаже активов и изменению налоговой системы. Кабинет министров передал полиции внутреннюю оценку его переписки.

В 2010 году Мандельсон лоббировал в США интересы Эпштейна и Джеса Стейли из JPMorgan. Документы Минюста также указывают, что Эпштейн перечислял Мандельсону $75 тыс. в 2003 и 2004 годах и переводил деньги его партнеру Рейнальдо Авиле да Силве в 2009 и 2010 годах.

