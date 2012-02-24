Россия надеется на авторитет К.Аннана в решении кризиса в Сирии

Москва одобрила назначение бывшего генсека ООН Кофи Аннана на должность специального посланника организации и Лиги арабских государств по сирийскому кризису. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Как заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич, российская сторона надеется, что "деятельность этого авторитетного политика будет способствовать решению острых политических и гуманитарных проблем в Сирии". При этом Россия рассчитывает, что К.Аннан будет работать "со всеми сторонами в интересах мирного урегулирования через всеобъемлющий политический диалог между сирийским правительством и оппозицией".

"С учетом имеющегося у К.Аннана мандата, российская сторона будет готова к тесному взаимодействию с ним в поиске общеприемлемых путей решения этих задач", - отметил представитель российского внешнеполитического ведомства.

"В Москве с серьезной озабоченностью воспринимают продолжающиеся боестолкновения между правительственными войсками и вооруженными группами в ряде населенных пунктов Сирии, в первую очередь в городе Хомс, в результате которых растет число жертв среди сирийских граждан и иностранных журналистов. Считаем, что необходимы безотлагательные усилия по скорейшему прекращению любого насилия, ведущего к гибели невинных людей", - подчеркнул А.Лукашевич.

В Сирии уже более года продолжается противостояние режима президента Башара Асада с оппозицией, на стороне которой выступают вооруженные отряды. Усилия международного сообщества по переводу кризиса в русло дипломатического урегулирования успехом не увенчались. Для объективной оценки сложившейся ситуации генеральный секретарь ООН 23 февраля 2012г. уже принял решение о направлении в Сирию своего заместителя по гуманитарным вопросам Валери Амос.