Война Израиля и ХАМАС. Главное

Reuters узнал о предварительном соглашении Израиля и ХАМАС по перемирию, хуситы атаковали британское судно у берегов Йемена. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Хуситы атаковали британское судно в 50 морских милях (более 90 км) к югу от йеменского города Моха (Мокка), сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Израиль и ХАМАС достигли принципиального согласия об обмене заложников и палестинских заключенных в рамках режима прекращения огня в течение месяца, но группировка тормозит дальнейшие переговоры, сообщили источники Reuters . По данным агентства, ХАМАС отказывается продвигаться в обсуждениях, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.