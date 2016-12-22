Финансировавшим терроризм предложили запретить въезд в Россию

Законопроект, который позволяет запретить въезд в Россию иностранцам, подозреваемым в финансировании терроризма или отмывании доходов, будет рассмотрен депутатами в первом чтении 26 января, следует из паспорта законодательной инициативы на сайте Госдумы.

Авторами законопроекта выступили депутаты «Единой России». Они предложили внести изменения в ст. 26 закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Как сказано в заключении думского комитета по развитию гражданского общества, принятом 18 января, «комитет полагает, что предлагаемые законопроектом изменения позволят усилить противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также предотвратить нарушение прав и свобод человека, интересов общества и государства».

Депутаты рекомендуют поддержать инициативу единороссов в первом чтении. С комитетом согласились и думские юристы из правового управления нижней палаты, заметив, что «ограничение направлено на обеспечение обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

Сейчас в списке закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»​ указаны пять категорий проступков, из-за совершения которых гражданам других стран могут отказать во въезде на территорию страны.

Это нарушение правил пересечения границы, таможенных правил или санитарных норм; предоставление заведомо ложных сведений о себе или о цели своего пребывания, а также превышение сроков пребывания во время предыдущего визита.

Кроме того, запрет на въезд распространяется на лиц, которые в последние три года привлекались к административной ответственности в России или являются участниками неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории страны.