Euroclear вернул $600 млн средств ЕАБР, заблокированных как российские
Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), замороженных как счета России в рамках санкций против Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщил «РИА Новости» замминистра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.
«С 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в $733 млн более $600 млн уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты», — рассказал замглавы Минфина Казахстана.
Euroclear поставил условие: разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты, за этим депозитарий намерен следить. Астана рассчитывает, что в 2026 году будет разморожено еще около $120 млн.
В 2022 году страны ЕС ввели санкции против Национального расчетного депозитария России и заморозили около €300 млрд российских резервов, из которых более €200 млрд находятся в Euroclear. Тогда Euroclear заблокировал счет, на котором находились, в том числе, средства ЕАБР, принадлежащие Казахстану.
Совет ЕС в декабре согласовал бессрочную блокировку российских активов. Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на сумму свыше 18 трлн руб. В Кремле заявляли, что возможная конфискация активов будет расценена как незаконное присвоение и повлечет судебные последствия.
Euroclear поддержал решение ЕC не использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого репарационного кредита. В депозитарии заявили, что приветствуют позицию Европейского совета и намерены содействовать реализации санкционных мер ЕС с учетом финансовой стабильности и принципа верховенства права.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов