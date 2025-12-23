 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Euroclear вернул $600 млн средств ЕАБР, заблокированных как российские

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн средств Евразийского банка развития, ранее замороженных как российские. Деньги направлены на проекты в Казахстане, еще $120 млн Астана рассчитывает получить в течение года
Штаб-квартира Euroclear
Штаб-квартира Euroclear (Фото: Yves Herman / Reuters)

Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), замороженных как счета России в рамках санкций против Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщил «РИА Новости» замминистра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

«С 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в $733 млн более $600 млн уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты», — рассказал замглавы Минфина Казахстана.

Euroclear поставил условие: разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты, за этим депозитарий намерен следить. Астана рассчитывает, что в 2026 году будет разморожено еще около $120 млн.

В 2022 году страны ЕС ввели санкции против Национального расчетного депозитария России и заморозили около €300 млрд российских резервов, из которых более €200 млрд находятся в Euroclear. Тогда Euroclear заблокировал счет, на котором находились, в том числе, средства ЕАБР, принадлежащие Казахстану.

Совет ЕС продлил санкции против России на полгода
Политика
Фото:Alexandros Michailidis / Shutterstock

Совет ЕС в декабре согласовал бессрочную блокировку российских активов. Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на сумму свыше 18 трлн руб. В Кремле заявляли, что возможная конфискация активов будет расценена как незаконное присвоение и повлечет судебные последствия.

Euroclear поддержал решение ЕC не использовать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого репарационного кредита. В депозитарии заявили, что приветствуют позицию Европейского совета и намерены содействовать реализации санкционных мер ЕС с учетом финансовой стабильности и принципа верховенства права.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Euroclear Казахстан санкции ЕС российские активы
