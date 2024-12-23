Трамп назвал кандидатов на руководящие должности в Пентагоне

Замглавы Пентагона может стать миллиардер и соучредитель Cerberus Capital Management Стивен Файнберг. На посты младших замминистра претендуют Элбридж Колби, Майкл Даффи и Эмиль Майкл. Кандидатом в главы Пентагона является Хегсет

Дональд Трамп (Фото: Cheney Orr / Reuters)

Избранный президент США назвал имена четырех человек, которых планирует назначить на высшие руководящие должности в Пентагоне после инаугурации. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Стивен Файнберг претендует на должность заместителя министра обороны — второго по рангу лица в Пентагоне. С 2021 года пост занимает Кэтлин Хикс, она первая женщина на этой должности.

Ниже по рангу находятся несколько заместителей главы ведомства (under secretary), координирующие разные сферы. На эти посты претендуют:

Элбридж Колби (политика);

Майкл Даффи (закупки и обеспечение);

Эмиль Майкл (исследования и инжиниринг).

Всех кандидатов на должности должен утвердить сенат США. По итогам прошедших выборов контроль в нем получит Республиканская партия, к которой принадлежит Трамп.

Файнберг — миллиардер и соучредитель частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management. Он был одним из ключевых спонсоров президентских кампаний Трампа и рассматривался на высшую должность в разведке в его первой администрации, отмечает The New York Times (NYT). Forbes оценивает его состояние в $5 млн, это ставит его на 674-ю строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии издания.

Колби, чей дед Уильям Колби был директором ЦРУ при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, работал в Пентагоне в годы правления первой администрации Трампа.

В администрации Трампа работал и Даффи — он служил в административно-бюджетном управлении.

Эмиль Майкл ранее занимал руководящую должность в Uber. Он покинул компанию в 2017 году после скандала из-за сообщений о визите в эскорт-бар в Южной Корее во время деловой поездки.

Кандидатом на пост главы Пентагона Трамп вновь назвал ветерана боевых действий и ведущего Fox News Пита Хегсета. Тот столкнулся с волной критики на фоне обвинений в изнасиловании. Сам инцидент якобы произошел осенью 2017 года, однако рапорт по этому делу полиция опубликовала только в ноябре этого года, уже после утверждения Трампом его кандидатуры.

Согласно данным полиции, Хегсет после выступления на съезде Калифорнийской федерации женщин-республиканок в отеле Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa отправился в бар, где начал приставать к женщинам, а после этого уединился с одной из них — она впоследствии и выдвинула обвинения.

Пострадавшая не исключала, что ей могли что-то подмешать в напиток. На медосвидетельствовании она заявила, что «не может вспомнить, имело ли место проникновение, но считает, что в тот момент подверглась сексуальному насилию». Хегсет отверг все обвинения в изнасиловании и утверждал, что секс был по обоюдному согласию.

Прокуратура Монтерея в итоге не предъявила Хегсету никаких обвинений, посчитав, что утверждения женщины «не были подкреплены доказательствами, не вызывающими разумных сомнений». В 2020 году Хегсет подписал с ней соглашение о неразглашении и выплатил компенсацию.

Как писала The Hill, после обнародования истории Хегсету предстоит «очень сложный путь» утверждения в сенате и его «мрачные перспективы» были напрямую доведены до сведения переходной команды Трампа, которая теперь обдумывает его замену. Источники издания подтвердили, что многие республиканцы «очень обеспокоены» выдвижением Хегсета. «Это нанесет ущерб президенту. Это также не поможет нам в сенате», — сообщил The Hill неназванный сенатор-республиканец.