Жители Якутии выбрали нового президента

Выборы президента Якутии можно считать состоявшимися. Как сообщили РБК в избирательной комиссии республики, в выборах приняли участие 66% избирателей.

Как ожидается, предварительные результаты голосования станут известны утром 24 декабря. Пока отмечается сам факт того, что явка избирателей оказалась выше ожидавшегося. 50-процентный барьер, необходимый для признания выборов состоявшимися, преодолен во всех улусах Якутии.

А в Красноярском крае сегодня выбирали депутатов Законодательного собрания. Как сообщили РБК в краевой избирательной комиссии, явка избирателей на 19:00 местного времени составила 36,23%. Для признания выборов состоявшимися было необходимо участие в них 25% избирателей.