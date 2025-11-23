 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Bloomberg узнал условие Киева для обсуждения вопроса территорий

Bloomberg: ЕС и Киев назвали перемирие условием обсуждения вопроса территорий
Сюжет
Военная операция на Украине
Требование будет озвучено американской делегации во время переговоров в Швейцарии, узнал Bloomberg
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Украина и ее европейские союзники будут настаивать на том, чтобы переговоры с Россией о любых территориальных обменах прошли только после прекращения огня вдоль нынешней линии соприкосновения, сообщили Bloomberg источники, знакомые с предложением.

По их данным, идея будет представлена США во время переговоров в Швейцарии.

Кроме этого, украинская делегация и европейские представители требуют от США гарантий безопасности, аналогичных ст. 5 о взаимной обороне НАТО, согласно которой нападение на одного участника альянса воспринимается как нападение на всех. Украинцы также требуют использования замороженных активов России для восстановления и компенсации Киеву.

Европейский план предполагает, что США получат компенсацию за гарантии, которые они предоставят, а российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Москва не согласится возместить ущерб Украине.

При этом санкции с России будут снимать поэтапно, если будут соблюдены условия плана, уточнила газета.

WP узнала, что США и союзники помогут Киеву создать «стену безопасности»
Политика
Фото:Reuters

В четверг, 20 ноября, украинский нардеп Алексей Гончаренко опубликовал мирный план США, который состоит из 28 пунктов. В рамках территориальных вопросов Крым, Донецк и Луганск будут де-факто признаны российскими, а Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Также Трамп предлагает создать демилитаризованную буферную зону, которая будет признана как российская территория, но российские военные туда не войдут. Стороны при этом будут обязаны не изменять границы силой.

Позднее колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров на встрече с американскими чиновниками во Флориде допустил, что украинский президент Владимир Зеленский готов пойти на компромисс в вопросе территорий — уступить часть Донбасса в обмен на мирное соглашение.

The Washington Post со ссылкой на копию европейского варианта мирного урегулирования между Россией и Украиной писала, что Киев получит возможность «беспрепятственного прохода» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой, а другие территориальные вопросы будут урегулированы после прекращения огня. Кроме этого, план предполагает, что Украина вернет контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской ГЭС.

Москва тоже получила от Вашингтона мирный план, но предметно он не обсуждался, поскольку Штаты не заручились согласием Киева, сообщил президент России Владимир Путин. Вместе с тем он допустил, что проект может быть основой для урегулирования.

Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что исключают возможность территориальных уступок Киеву. Вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — одно из условий, которые Путин обозначил летом 2024 года для мирных переговоров с Киевом. В начале августа российский президент заявил, что эти условия не изменились.

