Война санкций⁠,
0

Комитет сената США одобрил три «российских» законопроекта

Сюжет
Война санкций
Одобрили законопроекты, которые предлагают признать Россию спонсором терроризма, ввести санкции против Китая и передать активы Украине

Три законопроекта, связанные с Россией, принял комитет сената США по международным отношениям, сообщает пресс-служба комитета на своем официальном сайте. Они были приняты накануне, 22 октября.

Их разработали сенатор США, председатель комитета Сената по международным отношениям Джинн Шахин (демократ) и сам комитет. Речь идет законе о противодействии сотрудничеству России и Китая (STOP Russia and China Act), направленный на подрыв связей Москвы с Пекином, а также законе о реализации программы REPO, призванный ускорить использование российских суверенных активов в интересах Украины.

Третий законопроект — о признании Росии государством — спонсором терроризма, предписывает госсекретарю Марку Рубио оценить, следует ли присваивать стране такой статус.

«Я рада, что президент [США Дональд] Трамп отменил запланированный саммит с [президентом России Владимиром] Путиным — его вообще не следовало проводить без прекращения огня. Но слов недостаточно. Сейчас самое время действовать», — сказала сенатор.

Теперь законопроект будет рассмотрен Сенатом в полном составе.

Бессент назвал причину введения санкций против России
Политика

В ночь на 23 октября президент США объявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште, о которой они договорились во время телефонного разговора 16 октября. «Мне показалось это неправильным, мне показалось, что мы не сможем достичь нужного результата… После каждого разговора с Владимиром у меня остаются хорошие впечатления от беседы, но дальше слов дело не доходит», — пояснил Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В тот же вечер министерство финансов США ввело санкции против «Роснефти» и «Лукойла», в также их дочерних предприятий. В пресс-службе ведомства заявили, что подобное решение было продиктовано «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Накануне Axios со ссылкой на источники среди конгрессменов и их помощников сообщал, что комитет сената США по международным отношениям одобрит в среду три законопроекта, призванных усилить давление на Россию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на угрозы введения новых ограничений говорил, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет». Москва считает западные санкции незаконными.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Законопроекты Россия США
