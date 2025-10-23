Бессент назвал причину введения санкций против России
Минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» из-за того, что президент России Владимир Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
В сообщении о санкциях, опубликованном на сайте Минфина, министр сказал, что ведомство вводит ограничения, учитывая «отказ Путина положить конец» конфликту.
«Президент Путин не вышел на переговоры честно и откровенно, как мы надеялись», — заявил Бессент в эфире Fox Business (цитата по AFP).
Он отметил, что когда два лидера встречались на Аляске 16 августа, «президент [США Дональд] Трамп ушел, осознав, что дела не двигаются вперед».
«Закулисные переговоры велись, но я считаю, что президент разочарован их текущим состоянием», — добавил министр.
В ночь с 22 на 23 октября Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против двух ведущих российских нефтяных компаний в связи с их «недостаточной заинтересованностью в мирном урегулировании конфликта».
Санкции затронули дочерние структуры «Лукойла» и «Роснефти», базирующиеся в России. В перечне министерства числится 34 компании. «Все активы и имущественные интересы указанных лиц, находящиеся на территории США или под контролем граждан США, заморожены», — сообщило ведомство.
Россия осуждает западные санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская экономика функционирует в условиях множества ограничений, что сформировало у нее «определенный иммунитет» к этим мерам.
