Совфед назвал экологию поводом для вмешательства в дела России

Некоторые страны и экологические организации, поднимая и решая проблемы защиты окружающей среды, пытаются вмешиваться во внутренние дела России. Об этом в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации заявил заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов, сообщили РБК в пресс-службе верхней палаты парламента.
По его словам, Россия активно борется с негативными изменениями климата и находится по этому показателю в первых рядах мирового рейтинга.
«За последние 25 лет мы максимально снизили разного рода вредные выбросы в атмосферу и воду, стараемся брать под контроль и другие отходы производства», — сказал Климов.
Тем не менее, продолжил он, действия некоторых зарубежных стран, которые применяют по отношению к России санкции, мешают продвигать в стране «зеленые» технологии. Парламентарий отметил, что из-за санкций российским компаниям становится труднее заниматься природоохранной деятельностью, в результате чего наносится урон всей планете.
Заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт добавила, что чувствительное отношение людей к экологической тематике некоторые используют для решения других проблем.
«Причем чем выше накал дискуссий в обществе, тем больше соблазн повернуть его для достижения других целей, — рассказала она. — Все чаще тема экологии звучит и на внешнем контуре. Это и противостояние проекту «Северный поток-2», обвинения в экологической катастрофе в Крыму, распространение заведомо ложной информации о событиях, происходящих в России».
Гехт заключила, что природоохранная деятельность не должна превращаться в средство недобросовестной конкуренции и борьбы с идейными оппонентами.
Улучшение экологической обстановки в стране заложено в одноименном нацпроекте, который реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина на период до 2024 года. В проекте 11 направлений, среди которых такие, как «Чистая вода», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение лесов» и другие. Расходы на реализацию всего проекта оценивают в 4 трлн руб. Экспертный совет при правительстве считает, что за эти деньги и за указанные сроки реализовать все мероприятия будет нереально.