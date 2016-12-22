Совфед назвал экологию поводом для вмешательства в дела России

Экологические проблемы сейчас используются для вмешательства во внутренние дела России, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Он призвал отличать реальные проблемы защиты природы от спекуляций

Андрей Климов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Некоторые страны и экологические организации, поднимая и решая проблемы защиты окружающей среды, пытаются вмешиваться во внутренние дела России. Об этом в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации заявил заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов, сообщили РБК в пресс-службе верхней палаты парламента.

По его словам, Россия активно борется с негативными изменениями климата и находится по этому показателю в первых рядах мирового рейтинга.

«За последние 25 лет мы максимально снизили разного рода вредные выбросы в атмосферу и воду, стараемся брать под контроль и другие отходы производства», — сказал Климов.

Тем не менее, продолжил он, действия некоторых зарубежных стран, которые применяют по отношению к России санкции, мешают продвигать в стране «зеленые» технологии. Парламентарий отметил, что из-за санкций российским компаниям становится труднее заниматься природоохранной деятельностью, в результате чего наносится урон всей планете.

Заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт добавила, что чувствительное отношение людей к экологической тематике некоторые используют для решения других проблем.

​«Причем чем выше накал дискуссий в обществе, тем больше соблазн повернуть его для достижения других целей, — рассказала она. — Все чаще тема экологии звучит и на внешнем контуре. Это и противостояние проекту «Северный поток-2», обвинения в экологической катастрофе в Крыму, распространение заведомо ложной информации о событиях, происходящих в России».

Гехт заключила, что природоохранная деятельность не должна превращаться в средство недобросовестной конкуренции и борьбы с идейными оппонентами.

Улучшение экологической обстановки в стране заложено в одноименном нацпроекте, который реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина на период до 2024 года. В проекте 11 направлений, среди которых такие, как «Чистая вода», «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение лесов» и другие. Расходы на реализацию всего проекта оценивают в 4 трлн руб. Экспертный совет при правительстве считает, что за эти деньги и за указанные сроки реализовать все мероприятия будет нереально.