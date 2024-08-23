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Выборы президента США ,  
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В Аризоне задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

В Аризоне задержали мужчину, в соцсетях угрожавшего убить Трампа
Сюжет
Выборы президента США
66-летний мужчина в течение двух дней писал в соцсетях угрозы в адрес Трампа, в том числе заявлял, что может убить его на предвыборном мероприятии в Аризоне. Трамп пережил покушение чуть более месяца назад в Пенсильвании
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Аризоне был задержан и арестован мужчина, который угрожал убить кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его предвыборного мероприятия в этом штате, передает Fox News со ссылкой на полицию.

Фигурант — 66-летний Рональд Ли Сивруд. В течение двух дней он размещал в социальных сетях посты с угрозами в адрес Трампа.

Среди прошлых проступков мужчины — вождение в нетрезвом виде и последующая неявка в суд по соответствующему делу, побег с места ДТП и неявка в правоохранительные органы за преступление против половой неприкосновенности ребенка.

«Никаких связей с Пенсильванией, [где в июле произошло покушение на Трампа,] не выявлено, и мы работаем с местными, государственными и федеральными агентствами», — уточнили в полиции.

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Дональд Трамп

Покушение на Трампа в Пенсильвании произошло в 13 июля в городе Батлер, во время предвыборного митинга. В него стреляли с соседнего одноэтажного здания. Республиканец не получил серьезных увечий — пуля задела его ухо. В ходе атаки погиб один зритель-мужчина — 50-летний пожарный Кори Комператоре, еще двое получили ранения.

Стрелок — 20-летний Томас Мэттью Крукс из того же штата. Его ликвидировали, рядом с телом юноши нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

ФБР сообщало, что Крукс совершил 25 различных покупок оружия в Сети в период с весны 2023 года по первую половину этого года и шесть раз покупал материалы, используемые во взрывчатых веществах. Также за последний год молодой человек искал в интернете информацию об электростанциях, массовых расстрелах и покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. За неделю до покушения Крукс искал информацию об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году, также рассказывали в ФБР.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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