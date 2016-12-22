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ВТБ заплатит до 46,5 млн руб. за лоббирование поправок
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ВТБ заплатит до 46,5 млн руб. за лоббирование поправок
Политика, 10:10
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ВТБ заплатит до 46,5 млн руб. за лоббирование поправок
Банк заплатит за обсуждение и принятие поправок, касающихся банковских гарантий при госзакупках и деталей заключения и расторжения контрактов на строительство. Продвигать поправки будет адвокатское бюро однокурсника президента
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

ВТБ купил услугу по «сопровождению обсуждения и принятия согласованных с банком поправок в целях совершенствования законодательства» у адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», следует из материалов сайта госзакупок. Стоимость контракта — до 46,5 млн руб. На него обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Поправки, принятия которых добивается ВТБ, касаются предоставления банковских гарантий со стороны кредитных организаций при госзакупках, а также «с заключением, исполнением и расторжением контрактов, связанных со строительством и реконструкцией». Бюро, согласно приложению к соглашению, будет консультировать банк до 31 июля 2019 года.

Процесс оказания услуги разделен на два этапа: до момента принятия поправок Госдумой в первом чтении и до момента подписания закона президентом. Размер вознаграждения юристов на первом этапе составит до 15,5 млн руб., на втором — до 31 млн руб. При этом ВТБ обязуется провести предоплату в 6,2 млн руб.

Размер вознаграждений по первому этапу зависит от почасовой ставки сотрудников адвокатского бюро, по второму — от «количества и содержания поправок». В приложении в качестве исполнителей указаны адвокаты Елена Гаврилина и Андрей Баширов, но они вправе привлекать к работе других сотрудников бюро.

Выплаты по второму этапу зависят от 12 условий, перечисленных в приложении. Самая большая из них — 6,2 млн руб. — обещана за создание специализированного института банковских гарантий для госзакупок. Соответствующая поправка в законодательство должна обеспечить, чтобы общие нормы Гражданского кодекса не применялись к независимым гарантиям в сфере госзакупок. Другими поправками банк планирует добиться обязательной публикации заказчиком в сфере строительства и реконструкции полного комплекта проектной документации, деления проекта на этапы, привлечения независимых экспертов к приемке, установления обязательства для заказчика доказывать факты нарушения подрядчиком своих обязательств. Адвокатское бюро получит по 3,1 млн руб. в случае принятия соответствующих поправок. За принятие других поправок банк заплатит по 1,5 млн руб.

В ВТБ заявили РБК, что банк «активно участвует» в работе над законодательством в сфере госзакупок с банковскими гарантиями. «К данной работе мы привлекаем профессиональное сообщество и экспертов, имеющих опыт в этом вопросе. Совместные усилия направлены на устранение правоприменительных проблем и внедрение гибких механизмов обеспечения обязательств поставщиков и исполнителей по государственным контрактам», — сказали в банке.

Партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая пояснила РБК, что госзакупка юридических услуг для принятия поправок в закон «не является уникальной». «Да, возможно, это первая закупка госбанка, где вещи называются своими именами, но в целом закупки, в которых прописываются помимо нормотворчества, то есть подготовки текстов законопроектов, их согласование и продвижение с профильными департаментами и государственными структурами, проводятся на регулярной основе. Это абсолютно нормальная практика», — считает Мостовая. По ее словам, ВТБ на протяжении долгого времени был членом старейшей банковской лоббистской структуры АРБ. «Эту структуру банк покинул только в 2017 году», — добавила юрист.

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» — крупное адвокатское бюро, основанное в 1993 году. Один из владельцев — Николай Егоров — был однокурсником президента Владимира Путина. Разработку поправок также провело это бюро по контракту, размещенному в июле прошлого года за 3,6 млн руб.

Авторы: Андрей Гатинский, Егор Губернаторов.
При участии: Екатерина Литова.
Теги: ВТБ , лоббирование
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