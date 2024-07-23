Time узнал, что в Киеве боятся «перезагрузки» отношений Трампа и России

Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Украинские власти опасаются, что страну ждут сложности в течение почти всего 2025 года, если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом, сообщает журнал Time со ссылкой на неназванных высокопоставленных украинских чиновников.

Как отмечает журнал, в Киеве потратили месяцы на анализ возможного возвращения Трампа к власти. Там полагают, что его подход к международным делам «может обернутся катастрофой для Украины». «Первые восемь или десять месяцев [после возможной победы Трампа на выборах], в основном весь 2025 год, будут очень тяжелыми», — сказал один из источников Time.

По его мнению, Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и подтолкнет украинского президента Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения, «сильно перекошенного в пользу России». Как и предыдущие президенты США, Трамп также может стремиться к перезагрузке отношений с Владимиром Путиным в начале своего президентского срока, полагает источник.

Time пишет, что подобные настроения среди украинской политической элиты набирают силу в последние месяцы. Вместе с тем публично команда Зеленского продолжает демонстрировать уверенность в себе, независимо от того, «насколько мрачной является их ситуация», пишет журнал.

США являются для Украины главным донором, в том числе в плане поставок вооружений. В Москве оказание такой помощи Киеву осуждают, указывая, что она только затягивает вооруженный конфликт.

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