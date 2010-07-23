Венесуэла закрывает в стране посольство Колумбии

Три дня дали власти Венесуэлы персоналу посольства Колумбии в Каракасе, чтобы те освободили территорию страны. Об этом колумбийских дипломатов уведомил министр иностранных дел Венесуэлы Николас Мадуро, передает "Эхо Москвы".

Предупреждение Н.Мадуро прозвучало сразу после заявления президента Венесуэлы Уго Чавеса о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Свое решение венесуэльский лидер объяснил продолжающейся "агрессивной политикой" нынешнего лидера Колумбии Альваро Урибе по отношению к Венесуэле.

Напомним, ранее А.Урибе заявил, что Венесуэла спонсирует левацких экстремистов, добивающихся свержения законного правительства страны, и укрывает боевиков на своей территории.