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Война Израиля и Ирана ,  
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WSJ узнала, что США передали Ирану послание через арабских посредников

WSJ: США передали Ирану, что Израиль стремится завершить конфликт
Сюжет
Война Израиля и Ирана
США попросили представителей стран Ближнего Востока передать Ирану, что Израиль стремится завершить бои. В Тегеране заявили, что пока не готовы, так как должны ответить на удары Вашингтона
Фото: Raneen Sawafta / Reuters
Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Израиль рассчитывает, что в ближайшие дни поразит все оставшиеся военные цели в Иране, которые наметила ЦАХАЛ, что позволит завершить военные действия, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, представители США рассказали чиновникам из стран Ближнего Востока о стремлении Израиля прекратить войну и попросили передать это Ирану. В Тегеране на это заявили, что в данный момент не готовы к остановке конфликта, так как обязаны ответить на удары Вашингтона по ядерным объектам.

Соединенные Штаты в ночь на 22 июня атаковали ядерные центры в Фордо, Исфахане и Натанзе с применением противобункерных бомб и крылатых ракет Tomahawk. За счет этого Израиль приблизился к своей цели — уничтожить ядерный потенциал Ирана, пишет WSJ. Израильские чиновники рассчитывают, что теперь Тегеран вернется за стол переговоров и согласится прекратить обогащение урана.

При этом Израиль готов к новым ударам по Ирану, если тот продолжить развивать ядерную программу или атаковать израильскую территорию.

Нетаньяху заявил о близости Израиля к достижению целей в Иране и Газе
Политика

Накануне премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «очень близок к достижению» своих целей и не хочет быть втянутым в войну на истощение. По словам президента Ицхака Герцога, американские удары нанесли серьезный ущерб ядерной программе Ирана, но не уничтожили ее, как утверждают власти США.

Израильская операция продолжается с 13 июня, ее начало власти объяснили ядерной угрозой, исходящей от Тегерана. По данным МАГАТЭ на середину мая, у Ирана было почти 409 кг высокообогащенного урана, в ЦАХАЛ оценивали, что ресурсов достаточно для создания 15 ядерных бомб.

Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит мирный характер. Иранский Корпус стражей исламской революции при этом заявлял, что атаки на Израиль продолжатся «до его полного уничтожения».

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