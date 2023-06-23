Пилоты США активировали вооружение при сближении с самолетами ВКС России

Пилоты США в Сирии дважды активировали системы вооружений при сближении с самолетами ВКС

Пилоты истребителей ВВС США дважды активировали системы вооружений при сближении с российскими самолетами, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии, сказали в российском Центре по примирению враждующих сторон

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Пилоты истребителей ВВС США дважды активировали системы вооружений при сближении с российскими самолетами, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«За сутки зафиксировано десять случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации коалиции», — сказал Гуринов.

Он также сообщил, что незаконные вооруженные формирования сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство близ населенного пункта Сальхаб в провинции Хама, в результате погибли два мирных жителя.

В марте глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла на слушаниях в Конгрессе обвинил российские ВВС в «непрофессиональных и небезопасных действиях» в Сирии. Он утверждал, что российские «штурмовики с оружием» летают над американскими базами, пытаясь «спровоцировать». По его словам, таким образом Россия «пытается пересмотреть протоколы разрешения конфликтов, нарушая их каждый день». Российские ВВС, по его утверждению, значительно увеличили количество подобных маневров с начала марта.

В октябре прошлого года Минобороны России заявляло, что российскому военно-транспортному самолету Ан-26 пришлось уклониться от столкновения с американскими беспилотниками MQ-9 и MQ-1.