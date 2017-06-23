США показали фото сближения российского Су-27 с самолетом-разведчиком

Командование США подчеркнуло, что сближение было небезопасным, а российские пилоты плохо владели самолетом. По данным Fox News Су-27 подлетел к американскому самолету на 1,5 м

Фото: U.S. European Command

Европейское командование США опубликовало на своем официальном сайте фотографии сближения российского истребителя Су-27 с разведывательным самолетом RC-135U. Инцидент произошел 19 июня в небе над Балтийским морем.

«Из-за высокой скорости сближения и плохого управления воздушным судном во время перехвата это сближение оценивается как небезопасное», — говорится в сообщении пресс-службы командования.

О произошедшем тогда сближении первым сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. По данным канала, в момент перехвата расстояние между российским и американским самолетами составило всего пять футов (1,5 м). Также сообщалось, что Су-27 был вооружен ракетами. Источники Fox заявили, что полет российского самолета был «провокационным».

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что Су-27 действительно был поднят на перехват самолета ВВС США после того, как военные зафиксировали воздушную цель, двигавшуюся в сторону границы России. Но в ведомстве подчеркнули, что сблизиться с Су-27 попытался именно разведывательный самолет США. Министерство обороны подчеркнуло, что «провокационный разворот» выполнил RC-135. В заявлении ведомства говорилось, что «буквально через десять минут» в небе появился еще один разведывательный самолет. Российская сторона также выполнила его перехват.​