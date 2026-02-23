Reuters узнал об обсуждении США с Россией договора по ядерным вооружениям

Представители США и России встретились в Женеве в понедельник, 23 февраля, для обсуждения возможности заключения многостороннего договора о контроле над ядерным вооружением, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

Во вторник, 24 февраля, американская сторона проведет такую же встречу с китайцами, передает агентство.

После истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) Вашингтон настаивает на подписании более широкого соглашения о контроле над вооружениями, который бы включал не только Россию, но и Китай. Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзянь пока исключал участие Пекина в переговорах по поводу контроля над ядерным вооружением с Москвой и Вашингтоном, напоминает агентство.

По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон также провел двусторонние переговоры с Великобританией и Францией, которые являются членами Совета Безопасности ООН.

Кремль исключал возможность заключения более выгодного соглашения о стратегических наступательных вооружениях без учета арсеналов Франции и Великобритании.

5 февраля 2026 года истек срок российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III). Это единственный договор между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Осенью прошлого года президент России Владимир Путин предложил США соблюдать ограничения в рамках ДСНВ еще год после истечения срока соглашения при условии, что Вашингтон пообещает сделать то же самое и «не предпримет шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», в частности не будет наращивать свою противоракетную оборону (ПРО). Хотя американский лидер Дональд Трамп назвал идею «хорошей», Соединенные Штаты так и не дали ответа. В Москве восприняли это как преднамеренное отсутствие ответа, назвав такой подход «ошибочным и вызывающим сожаление». Теперь Россия, как заявил МИД, исходит из того, что стороны ДСНВ больше не связаны обязательствами, поэтому «вольны в выборе своих последующих шагов». Там пообещали, что Москва будет «действовать ответственно и взвешенно» и выстраивать свою линию в области СНВ «на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере».