Трамп пригрозил странам, «играющим в игры» с пошлинами

Верховный суд признал незаконными пошлины Трампа, их перестанут взимать со вторника. Президент США в ответ ввел другие сборы и пригрозил странам, которые решат опираться на решение суда, а не его указы

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

США введут более высокие пошлины против стран, которые начнут «играть в игры» после решения Верховного суда об отмене пошлин, написал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Любая страна, которая захочет «играть в игры» с нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые «обдирали» США годами и даже десятилетиями, столкнется с гораздо более высокими тарифами, и даже хуже, чем те, которые они недавно согласовали», — говорится в посте.

На прошлой неделе, 20 февраля, Верховный суд Соединенных Штатов вынес решение, которое отменило тарифы, введенные Трампом на основании закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Суд установил, что президент превысил свои полномочия, применив этот закон.

В ответ на это решение Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительную пошлину в размере 10% для всех стран. Как сообщили в Белом доме, эта мера вступит в силу 24 февраля и будет действовать в течение 150 дней. Позднее президент США увеличил ставку до 15%.

Погранично-таможенная служба США приостановит сбор пошлин, введенных в соответствии с IEEPA, во вторник, 24 февраля, в 8:01 мск.

Европейская комиссия потребовала от США придерживаться условий торгового соглашения, поскольку нынешняя ситуация «не способствует обеспечению «справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной» трансатлантической торговли и инвестиций, как это было согласовано обеими сторонами». «Сделка есть сделка», — подчеркнули там.