 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Трамп пригрозил странам, «играющим в игры» с пошлинами

Сюжет
Торговая война США
Верховный суд признал незаконными пошлины Трампа, их перестанут взимать со вторника. Президент США в ответ ввел другие сборы и пригрозил странам, которые решат опираться на решение суда, а не его указы
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

США введут более высокие пошлины против стран, которые начнут «играть в игры» после решения Верховного суда об отмене пошлин, написал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Любая страна, которая захочет «играть в игры» с нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые «обдирали» США годами и даже десятилетиями, столкнется с гораздо более высокими тарифами, и даже хуже, чем те, которые они недавно согласовали», — говорится в посте.

Таможня США остановит сбор пошлин Трампа после запрета Верховным судом
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

На прошлой неделе, 20 февраля, Верховный суд Соединенных Штатов вынес решение, которое отменило тарифы, введенные Трампом на основании закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Суд установил, что президент превысил свои полномочия, применив этот закон.

В ответ на это решение Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительную пошлину в размере 10% для всех стран. Как сообщили в Белом доме, эта мера вступит в силу 24 февраля и будет действовать в течение 150 дней. Позднее президент США увеличил ставку до 15%.

Погранично-таможенная служба США приостановит сбор пошлин, введенных в соответствии с IEEPA, во вторник, 24 февраля, в 8:01 мск.

Европейская комиссия потребовала от США придерживаться условий торгового соглашения, поскольку нынешняя ситуация «не способствует обеспечению «справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной» трансатлантической торговли и инвестиций, как это было согласовано обеими сторонами». «Сделка есть сделка», — подчеркнули там.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Дональд Трамп Верховный суд пошлины угрозы США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Таможня США остановит сбор пошлин Трампа после запрета Верховным судом
Политика
Дмитриев назвал страны, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа
Политика
Индия отложила переговоры о торговой сделке с США из-за пошлин
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В Британии задержали бывшего посла в США Политика, 20:12
Глава IPC исключил отмену допуска россиян на Паралимпиаду в Италии Спорт, 20:07
Главком ВСУ заявил о «сложной ситуации» на южном участке фронта Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Матч КХЛ в Сочи отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА Спорт, 19:53
Словакия остановила поставки электроэнергии на Украину из-за «Дружбы» Политика, 19:46
Как складные смартфоны перестали быть милым чудачеством РБК и Huawei, 19:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Линдси Вонн после выписки заявила, что ей грозила ампутация ноги на Играх Спорт, 19:30
Власти Мексики раскрыли, как отследили наркобарона через его любовницу Политика, 19:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Трамп пригрозил «ужасными» мерами странам, «грабившим» США Политика, 18:54
Страны ЕС не согласовали 20-й пакет санкций против России Политика, 18:50
Трамп пригрозил странам, «играющим в игры» с пошлинами Политика, 18:42
Международная федерация скалолазания восстановила членство России Спорт, 18:38