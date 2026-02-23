 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский ответил на обвинения Залужного

Сюжет
Военная операция на Украине
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года и рассказал о конфликте с СБУ. По мнению украинского лидера, обнародовать такие сведения «тоже не очень хорошо»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью AFP выразил недовольство обвинениями со стороны бывшего главкома и посла в Великобритании Валерия Залужного.

Журналист спросил его, не являются ли эти заявления началом избирательной кампании Залужного.

«Наверное у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович [Залужный] тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Зеленский уточнил, что не общается с Залужным после его назначения послом. На вопрос, будет ли Залужный хорошим президентом, он ответил «не знаю».

Залужный рассказал, как грозил команде Зеленского вводом войск в Киев
Политика
Валерий Залужный

Зеленский уволил Залужного с поста главнокомандующего в феврале 2024 года. Он стал послом в Великобритании с мая того же года.

На прошлой неделе, 18 февраля, Залужный рассказал, как в сентябре 2022 года офицеры СБУ пытались обыскать его офис, из-за чего он пригрозил ввести войска в Киев, чтобы пресечь рейд. По его словам, инцидент с обыском ранее не освещался, поскольку огласка могла бы раскрыть их конфликт с президентом Украины.

Экс-военачальник рассказал, что напряженность в отношениях с украинским лидером возникла сразу же после начала полномасштабных боевых действий и касалась обороны. Она достигла пика именно после обысков со стороны СБУ.

Как отметил Залужный, во время обыска он позвонил начальнику штаба Зеленского и предупредил его, что готов привлечь военных для прекращения рейда СБУ и защиты командного центра. «Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки», — сказал Залужный в интервью AP.

После инцидента с обысками, как писало агентство, разногласия между Залужным и Зеленским сохранились. Один из самых напряженных конфликтов с главой государства, по словам посла, был связан с планируемым контрнаступлением 2023 года, которое в конечном итоге завершилось неудачей. Как утверждает Залужный, провал наступления частично произошел из-за действий Зеленского, который не предоставил армии необходимые ресурсы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Владимир Зеленский Валерий Залужный Украина
Валерий Залужный фото
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Залужный сравнивал подготовку к конфликту с Россией с боем против Тайсона
Политика
Экс-комбриг ВСУ рассказал о ранении Залужного во время звонка из Киева
Политика
Залужный рассказал, как грозил команде Зеленского вводом войск в Киев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Международная федерация скалолазания восстановила членство России Спорт, 18:38
Стубб назвал три этапа принятия мер в ЕС: кризис, хаос и решение Политика, 18:36
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Зеленский ответил на обвинения Залужного Политика, 18:24
Оскорбивший Винисиуса игрок «Бенфики» пропустит ответный матч с «Реалом» Спорт, 18:19
Макрон призвал к полному запрету морского экспорта российской нефти Политика, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Федерация киберспорта предложила ввести реестр студий и комментаторов Технологии и медиа, 17:56
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Трамп показал ИИ-видео с избиением канадских хоккеистов Общество, 17:29
Начало матча КХЛ в Сочи отложили на час из-за авиаопасности Спорт, 17:24
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС и кредит Украине Политика, 17:19
Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев Политика, 17:02