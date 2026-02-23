Зеленский ответил на обвинения Залужного

Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года и рассказал о конфликте с СБУ. По мнению украинского лидера, обнародовать такие сведения «тоже не очень хорошо»

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью AFP выразил недовольство обвинениями со стороны бывшего главкома и посла в Великобритании Валерия Залужного.

Журналист спросил его, не являются ли эти заявления началом избирательной кампании Залужного.

«Наверное у нас у всех одинаковая была эмоция — не рано ли все это. Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович [Залужный] тоже очень некрасиво. Потому что никто от этого не выиграет», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Зеленский уточнил, что не общается с Залужным после его назначения послом. На вопрос, будет ли Залужный хорошим президентом, он ответил «не знаю».

Зеленский уволил Залужного с поста главнокомандующего в феврале 2024 года. Он стал послом в Великобритании с мая того же года.

На прошлой неделе, 18 февраля, Залужный рассказал, как в сентябре 2022 года офицеры СБУ пытались обыскать его офис, из-за чего он пригрозил ввести войска в Киев, чтобы пресечь рейд. По его словам, инцидент с обыском ранее не освещался, поскольку огласка могла бы раскрыть их конфликт с президентом Украины.

Экс-военачальник рассказал, что напряженность в отношениях с украинским лидером возникла сразу же после начала полномасштабных боевых действий и касалась обороны. Она достигла пика именно после обысков со стороны СБУ.

Как отметил Залужный, во время обыска он позвонил начальнику штаба Зеленского и предупредил его, что готов привлечь военных для прекращения рейда СБУ и защиты командного центра. «Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки», — сказал Залужный в интервью AP.

После инцидента с обысками, как писало агентство, разногласия между Залужным и Зеленским сохранились. Один из самых напряженных конфликтов с главой государства, по словам посла, был связан с планируемым контрнаступлением 2023 года, которое в конечном итоге завершилось неудачей. Как утверждает Залужный, провал наступления частично произошел из-за действий Зеленского, который не предоставил армии необходимые ресурсы.