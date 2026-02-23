 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Макрон призвал к полному запрету морского экспорта российской нефти

Такой запрет рассматривается в рамках нового 20-го пакета санкций ЕС. По словам Макрона, следующее обсуждение санкций пройдет в ближайшие дни. Путин предупреждал борцов с теневым флотом о проблемах
Евросоюз должен работать над полным запретом морских перевозок для экспорта российской нефти в рамках 20-го пакета санкций Евросоюза, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с финским президентом Александром Стуббом.

«Мы должны продвигаться вперед по 20-му пакету санкций Европейского союза, и обсуждения состоятся в ближайшие дни. Нам необходимо работать над полным запретом на оказание морских услуг для экспорта российской нефти, активизировать наши совместные усилия против так называемого российского теневого флота», — сказал он.

Евросоюз может ввести полный запрет морских услуг, связанных с поставками российской нефти, даже если такой шаг не поддержат страны G7, заявил ранее еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее дала понять, что ЕС примет такое решение только после того, как последует одобрение на уровне G7. При этом министр финансов Швеции Элизабет Свантессон поддежала Домбровскиса.

Инициатива о таком запрете является ключевым разделом 20-го пакета санкций против России, который ЕС рассчитывает утвердить до 24 февраля, четвертой годовщины начала полномасштабного российско-украинского конфликта. Она призвана заменить действующий потолок цен на российскую нефть, согласованный с G7.

Против выступают Мальта и Греция, они настаивают, чтобы решение принималось только при участии США и других стран G7.

Россия в ответ на полоток цен запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют ценовому лимиту. Москва считает западные санкции незаконными. «И попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — предупредил президент Владимир Путин в прошлом году.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

