Axios назвал двух потенциальных преемников Трампа

Марко Рубио и Джей Ди Вэнс могут стать потенциальными преемниками Трампа, пишет Axios. По словам советников президента, он размышляет о тандеме политиков и спрашивает советников, кого поставить во главе

Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп и Марко Рубио (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп советуется со своим окружением насчет преемника, он выбирает между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, сообщили Axios несколько источников.

По их словам, разговоры об этом стали чаще. Все пять собеседников, поделившихся содержанием бесед с Трампом, предупредили, что частая похвала президентом Рубио не связана с охлаждением Трампа к Вэнсу.

«Мечта президента на 2028 год — это тандем Вэнс — Рубио, — и, чтобы было ясно, Вэнс во главе <...> Но был бы Трамп доволен тандемом Рубио — Вэнс? Безусловно», — сказал советник президента, у которого Трамп недавно спрашивал мнение о будущем лидере Республиканской партии.

Как пишет портал, у Вэнса есть политические советники, которые составят костяк его президентской кампании, если он будет баллотироваться на пост президента в 2028 году. Однако у Рубио такой инфраструктуры нет, но он говорил, что поддержит кандидатуру Вэнса.

«Если Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, он станет нашим кандидатом, и я буду одним из первых, кто его поддержит», — сказал Рубио в интервью в 2025 году.

Источник рассказал, что Рубио сообщил об этом Вэнсу лично. При этом у вице-президента есть серьезный недостаток в образе мышления Трампа — их должности. Рубио из-за своих должностей появляется в новостях гораздо чаще, чем Вэнс. «А Трамп жадно поглощает новости», — пишет Axios.

Отчасти это проблема и для Рубио. По словам источников, госсекретарю и советнику по нацбезопасности было бы трудно перейти с двух таких важных постов на должность вице-президента. Трамп это знает, и некоторые советники предполагают, что одна из причин, по которой он постоянно возвышает Рубио, — побудить его баллотироваться вместе с Вэнсом.

При этом советники Трампа говорят, что президент не будет полностью определяться с преемником, чтобы не отвлекать команду от своей текущей работы и потому что не хочет выглядеть так, будто теряет власть.

В ранних опросах среди республиканцев на праймериз 2028 года Вэнс значительно опережает Рубио и любого другого республиканца. Опрос Университета Нью-Гэмпшира избирателей на первых в стране праймериз показал, что у Вэнса 53% гипотетических голосов, а у Рубио — только 7%.

В конце января Трамп заявил, что у Республиканской партии есть «хорошая скамья» преемников, способных баллотироваться на выборах президента в 2028 году и продолжить его наследие. Он выделил Вэнса, Рубио и главу Минфина Скотта Бесента, которых назвал великолепными.

Ранее Трамп допустил, что Вэнс «наиболее вероятно» станет кандидатом от Республиканской партии на будущих выборах.

Дональд Трамп впервые стал президентом в 2016 году. На выборах 2020 года он уступил Джо Байдену, однако вернулся к власти в 2024 году. Согласно 22-й поправке к Конституции США, один человек не может занимать должность президента более двух сроков. В октябре прошлого года Трамп объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост вице-президента в 2028 году.