Люксембург сравнил диалог ЕС и Венгрии с «торговлей на рынке»

ЕС постоянно приходится «искать чековую книжку» или другой вариант соглашения, чтобы договориться с Венгрией, заявил Беттель. Та решила вновь блокировать санкции, пока Украина не возобновит прокачку российской нефти по «Дружбе»

Ксавье Беттель (Фото: Laurie Dieffembacq / Belga News Agency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Евросоюзу в диалоге с Венгрией по санкциям и другим вопросам постоянно приходится мотивировать Будапешт финансовыми стимулами, заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель. Об этом он сказал в Брюсселе, где главы МИД стран союза собрались для участия в заседании Совета по иностранным делам.

Министр указал, что Венгрия ведет себя прагматично. «Нам обычно приходится искать чековую книжку или [какое-то другое] соглашение с ними. <...> Это немного похоже на рынок: они блокируют [соглашения], а если получают желаемое, то соглашаются», — пояснил Беттель (цитата по The Guardian).

Министр отметил, что ситуация остается прежней уже много лет, что несправедливо по отношению к другим государствам-членам ЕС. Он выразил надежду, что решение будет найдено в ближайшее время.

Представители стран ЕС 23 февраля собирались обсудить новый, 20-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас выражала уверенность, что он будет утвержден, но утром того же дня допустила, что прогресса не будет и переговоры провалятся. Сделать с этим что-либо навряд ли возможно, «учитывая очень резкие заявления Венгрии», сказала она.

Будапешт еще до начала встречи решил заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций «до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

Кроме того, 20 февраля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Венгрия заблокировала кредит Украине на €90 млрд. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто позднее заявил, что Будапешт поддержит заем, также, если возобновится транзит нефти по «Дружбе». Он счел, что Украина шантажирует Венгрию, пытается вызвать перебои в поставках и поднять цены на топливо. Страна объявила о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину.

Euobserver со ссылкой на европейского дипломата также писал, что Будапешт попросил исключить некоторые фамилии из проекта 20-го пакета антироссийских санкций.

Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что страна отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.

Россия осуждает любую помощь Киеву и считает санкции западных стран неэффективными и незаконными.