Люксембург сравнил диалог ЕС и Венгрии с «торговлей на рынке»
Евросоюзу в диалоге с Венгрией по санкциям и другим вопросам постоянно приходится мотивировать Будапешт финансовыми стимулами, заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель. Об этом он сказал в Брюсселе, где главы МИД стран союза собрались для участия в заседании Совета по иностранным делам.
Министр указал, что Венгрия ведет себя прагматично. «Нам обычно приходится искать чековую книжку или [какое-то другое] соглашение с ними. <...> Это немного похоже на рынок: они блокируют [соглашения], а если получают желаемое, то соглашаются», — пояснил Беттель (цитата по The Guardian).
Министр отметил, что ситуация остается прежней уже много лет, что несправедливо по отношению к другим государствам-членам ЕС. Он выразил надежду, что решение будет найдено в ближайшее время.
Представители стран ЕС 23 февраля собирались обсудить новый, 20-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас выражала уверенность, что он будет утвержден, но утром того же дня допустила, что прогресса не будет и переговоры провалятся. Сделать с этим что-либо навряд ли возможно, «учитывая очень резкие заявления Венгрии», сказала она.
Будапешт еще до начала встречи решил заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций «до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».
Кроме того, 20 февраля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Венгрия заблокировала кредит Украине на €90 млрд. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто позднее заявил, что Будапешт поддержит заем, также, если возобновится транзит нефти по «Дружбе». Он счел, что Украина шантажирует Венгрию, пытается вызвать перебои в поставках и поднять цены на топливо. Страна объявила о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину.
Euobserver со ссылкой на европейского дипломата также писал, что Будапешт попросил исключить некоторые фамилии из проекта 20-го пакета антироссийских санкций.
Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что страна отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.
Россия осуждает любую помощь Киеву и считает санкции западных стран неэффективными и незаконными.
