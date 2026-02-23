 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
FT описала дилемму США по Китаю цитатой Дэна Сяопина

Сюжет
Торговая война США
Вопрос состоит в том, пошел ли Трамп на разрядку с Китаем, чтобы выиграть время, либо это отражает принципиально новый подход в отношениях двух стран, пишет FT
Дэн Сяопин
Дэн Сяопин (Фото: Mark Avery / AP / ТАСС)

Некоторые американские чиновники начали использовать выражение «прятаться и ждать» для описания дилеммы, перед которой стоят США в отношении Китая, пишет Financial Times.

Автором выражения является китайский политический лидер и фактический руководитель государства в 1970-1980-х годах Дэн Сяопин. Он использовал ее как принцип внешней политики Китая, подразумевающий сдержанность — временную или постоянную.

После встречи лидеров США и Китая в Южной Корее, было достигнуто торговое перемирие. Пекин отсрочил ограничения на экспорт редкоземельных элементов, а Вашингтон — отсрочил внесение тысяч китайских компаний в экспортный черный список.

Вопрос в том, использует ли президент США Дональд Трамп «тактическую разрядку», стремясь выиграть время для снижения уязвимости в критически важных секторах, или это начало нового подхода, при котором Вашингтон будет уделять больше внимания торговым и экономическим вопросам, а не традиционной национальной безопасности. FT отмечает, что этот вопрос, вероятно, обострится в преддверии ожидаемого визита Трампа в Пекин в апреле.

Таможня США остановит сбор пошлин Трампа после запрета Верховным судом
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images


«Это не разрядка напряженности. Это целенаправленная последовательность действий. Трамп по-прежнему соперничает [с Китаем], и большинство мер экспортного контроля остаются в силе. Это не свидетельствует о стратегическом смягчении, а лишь о перенастройке сроков и тактики», — считает эксперт по американо-китайским отношениям из Фонда защиты демократий Крейг Синглтон.

Генеральный директор Rochefort Asset Management Кайл Басс назвал ситуацию «обменом заложниками с высокими ставками». «Америка находится в плену у Китая, который мертвой хваткой держит редкоземельные металлы и важнейшие минералы, необходимые для нашей технологической и оборонной промышленности, в то время как Пекин отчаянно цепляется за ИИ-чипы Nvidia, чтобы стимулировать военную модернизацию и бросить вызов превосходству США», — сказал он.

Китай призвал США отменить пошлины и заявил о выгоде от сотрудничества
Политика

С апреля 2025 года администрация Трампа последовательно увеличивала торговые пошлины для зарубежных партнеров. Тогда были повышены тарифы на импорт из 211 стран и территорий: для 86 из них ставки выросли до 11–50%, для остальных была установлена базовая пошлина в размере 10%.

При этом для многих государств были введены более высокие торговые пошлины. Например, для Китая они тогда составляли 145%. После торгового соглашения Трамп снизил пошлину. По его словам, такие меры были необходимы, поскольку США «подвергались разграблению, насилию и расхищению близкими и далекими нациями — как друзьями, так и врагами».

Китай ввел ограничения на экспорт части редкоземельных металлов и постоянных магнитов, выпускаемых с применением этих металлов, весной 2025 года в ответ на пошлины Трампа. Для экспорта редкоземельных металлов в любые страны стало обязательным получение специальной лицензии. Де-факто поставки редкоземельных металлов в США из Китая приостановились.

На долю Китая приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов и около 90% их мировой переработки.

Однако после еще одного объявления о новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов Трамп пригрозил Пекину введением с 1 ноября 100-процентных пошлин, то есть суммарно тариф бы достиг 157%. В октябре Пекин объявил, что Китай на год приостановит объявленные ранее ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Китай США стратегия таможенные пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
