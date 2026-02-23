Премьер Литвы назвала демографический кризис «вопросом нацбезопасности»

Демографический кризис в Литве власти приравнивают к угрозе национальной безопасности. В ближайшие 30 лет население может сократиться на четверть, что заставляет правительство искать новые меры поддержки семей

Инга Ругинене (Фото: Achille Abboud / imago-images.de / Global Look Press)

Литва сталкивается с одним из самых мощных демографических кризисов в Европе, заявила премьер Инга Ругинене The Times. По ее словам, это явление стало «вопросом национальной безопасности».

«Мы очень серьезно относимся к снижению численности населения. В настоящее время рождаемость — наибольшая причина для беспокойства», — сказала Ругинене, но добавила, что еще рано говорить об «угрозе существованию нации».

Поток возвращающейся миграции превысил эмиграцию в последние годы, отмечает премьер.

По ее словам, она планирует сосредоточиться на жилищном вопросе и попытается изменить культурное отношение к воспитанию детей, хотя и без «преследований бездетных». Ругинене отметила, что «щедрые материальные стимулы» (до €1,5 тыс. за каждого ребенка в некоторых районах) для повышения рождаемости не срабатывает должным образом.

Литовские власти называют демографический кризис «экзистенциальным вызовом» и приравнивают по значимости к «угрозе со стороны России».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что демографический кризис в стране может привести к катастрофическим последствиям для страны в перспективе 30–50 лет. Он указал, что литовские власти «прекрасно осознают» масштаб демографических проблем.

Сокращение населения и падение рождаемости уже меняют карту страны — часть регионов значительно опустела. В пример издание приводит район Игналина у границы с Латвией, который потерял более половины населения с конца Холодной войны (1946-1991 года).

Население Литвы сократилось примерно с 3,7 млн в 1990 году до около 2,9 млн сейчас, а прогноз ООН сулит падение еще примерно на четверть в ближайшие 30 лет, к концу века — до 1,2 млн. При этом сократится и численность рабочей силы — более чем на четверть в течение следующих 25 лет.

Другой значимый показатель — общий уровень рождаемости — за последние 50 лет сократился вдвое, сегодня он составляет примерно 1,1 ребенка на женщину, это самый низкий уровень рождаемости в Европейском союзе наряду с Мальтой и Испанией.

Власти страны не считают положение безнадежным. Хотя с начала 1990‑х годов сотни тысяч литовцев уехали в Западную Европу, в последние годы отток граждан начал ослабевать, чему способствуют экономический рост, влияние Brexit и пандемии, а также стремление заводить семьи на родине.

Кроме того, рекордные 88% населения в целом довольны условиями жизни, а в 2024 году у людей до 30 лет в стране был установлен самый высокий уровень удовлетворенности в мире. Литовский писатель и предприниматель в области связей с общественностью Витаутас Матулявичюс, однако, назвал одной из причин этого настроения молодых литовцев то, что многие из них переживают «своего рода затяжную подростковую жизнь» и откладывают создание семей.