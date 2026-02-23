NYT узнала, какого ответа Ирана на удары опасаются США

Иран может попросить «Хезболлу» и других ударить по военным базам и посольствам США в регионе, считают западные разведки

Тегеран, Иран (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

США и западные союзники опасаются, что Иран попросит поддерживаемые им группировки ударить по американским объектам в Европе и на Ближнем Востоке, если Вашингтон решится на крупномасштабную операцию против страны. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей американских и других западных служб безопасности.

На данный момент свидетельств подготовки подобных планов нет, однако разведка начала перехватывать больше сообщений от проиранских групп и движений, поясняют источники. По их словам, это может быть признаком, что те активно ведут планирование и координируют возможные атаки. Люди, анализирующие перехваченные переговоры, отслеживают много такой активности, отметил высокопоставленный американский чиновник.

Йеменских хуситов Иран может попросить возобновить атаки на суда в Красном море, а спящие ячейки «Хезболлы» — атаковать американские военные базы или посольства, предполагают опрошенные сотрудники разведывательных и контртеррористических служб. Они не исключают, что Тегеран привлечет к своим планам и «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация) или ее филиалы.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в действительности предупреждал, что страна будет вынуждена нанести ответный удар по американским военным базам на Ближнем Востоке, если США атакуют республику. » Если США нападут на нас, то мы будем иметь полное право защищаться», — сказал он в интервью CBS накануне. При этом министр отказался раскрыть конкретные планы и не уточнил, будут ли в операции задействованы союзные Тегерану силы.

Тот факт, что проиранские группировки могут оказать помощь стране в сопротивлении США, NYT ранее приводила в качестве аргумента, почему операция против Ирана будет для Вашингтона сложнее, чем захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Среди других причин издание называло риски для США быть втянутыми в затяжной региональный конфликт, цены на энергоносители и военную мощь Ирана в сравнении с Венесуэлой.

Напряженность в отношениях США и Ирана усилилась на фоне массовых протестов, которые начались в последнем в декабре. Впоследствии они были подавлены. На этом фоне Соединенные Штаты стянули на Ближний Восток крупную военную группировку. Также у сторон есть разногласия касательно иранской ядерной программы.

Трамп говорил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его заключить сделку. 19 февраля президент США заявил, что мир узнает, что будет с Ираном, через 10 дней.