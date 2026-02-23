Каллас не исключила провал проекта новых санкций ЕС к 24 февраля
Представители стран Евросоюза в понедельник, 23 февраля, обсудят проект новых санкций против России, но прогресс маловероятен. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Reuters.
«Обсуждения 20-го пакета состоятся, но, как вы все знаете, полагаю, что сегодня прогресса по этому вопросу не будет, однако мы продолжим продвигать этот вопрос», — сказала она. ЕС должен был обсудить новые санкции на заседании Совета по иностранным делам.
Портал Euractiv ранее сообщал со ссылкой на источник среди дипломатов, что Евросоюз планирует представить 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля — годовщине начала Россией военной операции на Украине. Каллас подтвердила это и выразила уверенность, что он будет утвержден.
Российские власти считают западные санкции неэффективными и нелегитимными.
О проблемах в согласовании новых санкций ранее сообщал Bloomberg. Reuters 20 февраля сообщил со ссылкой на дипломатов, что послы стран ЕС на очередной встрече также не смогли согласовать 20-й пакет ограничений.
Еврокомиссия публично представила свои предложения по новым санкциям в начале февраля. Проект 20-го пакета ограничений Евросоюза против России предполагал полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Предполагалось, что под санкции попадут еще 43 судна, а их общее число вырастет до 640. ЕС также собирался ограничить приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота» и запретить предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ, в дополнение к запрету на его импорт.
Кроме того, санкции могут затронуть поставки химикатов, резины и аммиака. Новое предложение по санкциям включает в себя ограничения на экспорт на сумму более €360 млн.
По информации Bloomberg, часть стран ЕС выступила против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти. К примеру, в Италии и Венгрии власти не захотели поддерживать санкции в отношении порта Кулеви в Грузии, а в Греции и на Мальте были обеспокоены возможными ограничениями против порта Каримун в Индонезии. Мадрид и Рим также не согласились с санкциями в отношении одного из банков Кубы.
Также Мальта и Греция выступали против замены ограничения цены российской нефти на запрет морских услуг, связанных с поставками, передавал Bloomberg. По данным агентства, обе страны опасаются, что переход может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.
Будапешт планирует блокировать 20-й пакет антироссийских санкций «до тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», предупреждал глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
