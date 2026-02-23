Трамп назвал несправедливыми частые победы США
Соединенные Штаты слишком одерживают победы, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth.
«Мы слишком часто побеждаем, это просто несправедливо!» — написал республиканец. Он не уточнил, о каких победах идет речь.
До этого Трамп в своей соцсети написал, что сборная США на Олимпиаде в Италии завоевала рекордное число золотых медалей, когда либо выигранных для команды американских спортсменов на Играх.
Сборная США получила 12 золотых медалей, а также — 12 серебряных и 9 бронзовых. В частности, золото взяла сборная США по хоккею, обыгравю канадцев на овертаймах со счетом 2:1. «Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп в соцсети Truth после победы американцев.
Золото на олимпиаде также завоевали и другие представители Штатов:
- конькобежец Джордан Штольц добыл для США две золотые медали;
- фигуристка Алиса Лью также получила золото;
- на Играх также победила американская сборная по фигурному катанию в командном зачете;
- горнолыжницы Микаэла Шиффрин и Бризи Джонсон принесли американской сборной по золотой медали;
- бобслеистка Элана Тейлор получила золотую медаль;
- Элизабет Лемли победила в дисциплине могул;
- Алекс Феррейра стал первым в хафпайпе;
- золото США принесла также смешенная команда по акробатике (фристайлу).
