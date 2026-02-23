Трамп назвал несправедливыми частые победы США

«Мы слишком часто побеждаем, это просто несправедливо!» — написал Трамп в соцсети Truth Social. Американская сборная завоевала на Олимпиаде в Италии 12 золотых медалей

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Соединенные Штаты слишком одерживают победы, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth.

«Мы слишком часто побеждаем, это просто несправедливо!» — написал республиканец. Он не уточнил, о каких победах идет речь.

До этого Трамп в своей соцсети написал, что сборная США на Олимпиаде в Италии завоевала рекордное число золотых медалей, когда либо выигранных для команды американских спортсменов на Играх.

Сборная США получила 12 золотых медалей, а также — 12 серебряных и 9 бронзовых. В частности, золото взяла сборная США по хоккею, обыгравю канадцев на овертаймах со счетом 2:1. «Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп в соцсети Truth после победы американцев.

Золото на олимпиаде также завоевали и другие представители Штатов: конькобежец Джордан Штольц добыл для США две золотые медали;

фигуристка Алиса Лью также получила золото;

на Играх также победила американская сборная по фигурному катанию в командном зачете;

горнолыжницы Микаэла Шиффрин и Бризи Джонсон принесли американской сборной по золотой медали;

бобслеистка Элана Тейлор получила золотую медаль;

Элизабет Лемли победила в дисциплине могул;

Алекс Феррейра стал первым в хафпайпе;

золото США принесла также смешенная команда по акробатике (фристайлу).