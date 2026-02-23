 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Трамп назвал несправедливыми частые победы США

Сюжет
Олимпиада-2026
«Мы слишком часто побеждаем, это просто несправедливо!» — написал Трамп в соцсети Truth Social. Американская сборная завоевала на Олимпиаде в Италии 12 золотых медалей
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Соединенные Штаты слишком одерживают победы, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth.

«Мы слишком часто побеждаем, это просто несправедливо!» — написал республиканец. Он не уточнил, о каких победах идет речь.

До этого Трамп в своей соцсети написал, что сборная США на Олимпиаде в Италии завоевала рекордное число золотых медалей, когда либо выигранных для команды американских спортсменов на Играх.

Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде
Спорт
Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

Сборная США получила 12 золотых медалей, а также — 12 серебряных и 9 бронзовых. В частности, золото взяла сборная США по хоккею, обыгравю канадцев на овертаймах со счетом 2:1. «Поздравляем нашу великолепную сборную США по хоккею! Они завоевали золото! Вау!» — написал Трамп в соцсети Truth после победы американцев.

Золото на олимпиаде также завоевали и другие представители Штатов:

  • конькобежец Джордан Штольц добыл для США две золотые медали;
  • фигуристка Алиса Лью также получила золото;
  • на Играх также победила американская сборная по фигурному катанию в командном зачете;
  • горнолыжницы Микаэла Шиффрин и Бризи Джонсон принесли американской сборной по золотой медали;
  • бобслеистка Элана Тейлор получила золотую медаль;
  • Элизабет Лемли победила в дисциплине могул;
  • Алекс Феррейра стал первым в хафпайпе;
  • золото США принесла также смешенная команда по акробатике (фристайлу).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Егор Алимов
Дональд Трамп США Олимпиада-2026
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
