Политика⁠,
Politico назвало страну, решившую ускорить вступление в ЕС из-за Трампа

Исландия стремится ускорить голосование по вопросу вступления в ЕС. При этом путь к членству осложняют внутренние споры, прежде всего из‑за прав на рыболовство
Рейкьявик, Исландия
Рейкьявик, Исландия (Фото: AVOXY / Shutterstock)

Исландия может провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС уже в августе этого года, хотя изначально голосование планировалось не ранее 2027 года, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что парламент Исландии объявит дату референдума в ближайшие недели после серии интенсивных контактов с представителями ЕС в Брюсселе. Если исландцы проголосуют «за», они могут присоединиться к блоку раньше любой другой страны-кандидата, заявил один из источников.

«На бумаге это было бы не так уж сложно; может даже потребоваться всего год», — сказал в разговоре с изданием официальный представитель ЕС. Однако человек, знакомый с настроениями в Исландии, предупредил, что такие сроки были бы чрезмерно амбициозными, учитывая сложность некоторых элементов переговоров.

При этом вступление в ЕС может столкнуться с «очень серьезными внутриполитическими препятствиями» заявил бывший президент Исландии Гудни Йоуханнессон. Самый большой камень преткновения — права на рыболовство, которое является важной частью исландской экономики.

Кандидат Трампа в послы пошутил об Исландии — 52-м штате США
Политика
Билли Лонг

Исландия занимает пятое место в мире по ВВП на душу населения с показателем $90,28 тыс. — преимущества членства в ЕС для нее больше связаны с безопасностью, чем с экономическими выгодами, указано в материале. Так, несмотря на стратегически важное положение страны в Северной Атлантике, она не имеет армии и полагается для обеспечения своей безопасности на членство в НАТО и двустороннее соглашение об обороне с США 1951 года.

На стремление Рейкьявика ускорить голосование по вопросу ЕС повлияла в том числе эскалация угроз со стороны США, отмечает Politico.

«Я думаю, что упоминание Исландии четыре раза в речи [президента США Дональда] Трампа определенно заставило людей задуматься», — сказал еще один представитель ЕС, говоря о выступлении республиканца на Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце, когда он говорил о Гренландии. Представитель блока добавил, что это «должно быть тревожно для небольшой страны».

Politico также напомнило о шутке экс-конгрессмена Билли Лонга, выдвинутого президентом США на пост посла в Исландии. Тот заявил, что страна станет 52-м американским штатом, но впоследствии был вынужден принести извинения.

Euractiv писал, что заявления президента США о необходимости взять под контроль Гренландию подталкивают Исландию к членству в Европейском союзе.

В Исландии сочли почти неизбежным вступление в ЕС из-за США и Гренландии
Политика
Виды&nbsp;Рейкьявика

Рейкьявик в 2009 году подавал заявку на вступление в ЕС, велись переговоры, но они осложнялись в том числе вопросами, которые касались рыболовства. В итоге заявка была отозвана в 2015-м, когда к власти в Исландии пришли евроскептики.

Однако геополитическая ситуация значительно изменилась за последнее десятилетие. В частности, в 2020 году Великобритания — давний соперник Исландии в сфере рыболовства — вышла из Европейского союза. Напряженность в отношениях двух стран была в том числе во время переговоров о вступлении Исландии в ЕС.

Теперь, когда Британия вышла из ЕС, права на рыболовство могут стать меньшим препятствием, говорится в материале.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Исландия голосование Евросоюз референдумы
