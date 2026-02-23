WSJ узнала о плане крупнейшего картеля Мексики на случай убийства лидера

У картеля «Новое поколение Халиско» был план на случай пересечения властями Мексики красных линий, одной из которых являлось убийство лидера Эль Менчо. Наркобарон скончался от полученных ранений в ходе операции силовиков накануне

У мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), лидер которого Немесио Осегера Сервантес («Эль Менчо») скончался от полученных ранений при попытке задержания, есть план на случай нарушения красных линий. Об этом рассказал исследователь из Совета по международным отношениям Уилл Фриман, передает The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, убийство наркобарона как раз и является одной из красных линий для картеля. «Они дают продуманный ответ, когда штат пересекает эти линии. Это показывает, что план был разработан», — отметил Фриман.

Как и другие сети наркоторговли в Мексике, организация Эль Менчо действовала как де-факто правительство в бедных районах Халиско и других штатов. Картель раздавал еду и медикаменты в той части страны, где центральное правительство имеет мало контроля, пишет WSJ.

Эль Менчо был убит в ходе операции сил специального назначения Мексики 22 февраля по его задержанию. Минобороны страны сообщало, что военные подверглись нападению, в ходе перестрелки четверо членов картеля были убиты, трое получили тяжелые ранения. Они скончались в ходе транспортировки в Мехико. Среди них был и Сервантес.

После убийства наркобарона по крайней мере в девяти штатах начались беспорядки. Жительница Халиско Гуадалупе Агилар рассказала РБК, что после смерти лидера главного картеля страны участники CJNG начали мстить. Речь идет о поджогах автомобилей, магазинов, а также блокировании дорог.

Издание Milenio сообщило, что после задержания Хоакина Гусмана Лоэра, известного как «Эль Чапо», Сервантес стал самым могущественным наркобароном Мексики. При нем картель стал одной из крупнейших преступных организаций по трафику метамфетамина и фентанила, а также расширил зону влияния до 40 стран.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х написала, что Вашингтон выражает признательность мексиканским силам за устранение наркобарона. Она отметила, что США помогли Мексике в осуществлении этой операции, предоставив разведданные. «Эль Менчо» был одной из главных целей для мексиканского и американского правительств как один из основных контрабандистов фентанила на нашу родину», — написала пресс-секретарь.